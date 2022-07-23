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Рэмзи и «Ювентус» близки к расторжению контракта

вчера, 21:51

Полузащитник Аарон Рэмзи близок к тому, чтобы покинуть «Ювентус».

Goal со ссылкой на Calciomercato сообщает, что игрок и клуб намерены расторгнуть контракт за год до его истечения.

Ранее появлялась информация, что Рэмзи может воссоединиться с Андреа Пирло в Турции.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:51, ред.
Жаль что его карьера началась с тяжелейшей травмы открытый перелом ноги в матче против Сток Сити, помню тот подкат (стык) в исполнении Шоукросса....эта травма серьезно надломила его психологически ....рад что после этого ужастного перелома Аарон вернулся в большой футбол и провел множество матчей за Арсенал, спасибо ему за все!

Считаю ли я его переход в Ювентус ошибкой - скорее да чем нет...да, он выиграл различные титулы в составе старой синьоры, но итальянский футбол был явно не для него. Лучше бы он перешел в любую британскую команду, все же этот стиль ему роднее!

Интересно где будет доигрывать Рэмзи? Ему нужна постоянная игровая практика, т.к если не случится ничего плохого (травмы), то Аарон поедет на ЧМ со своей сборной Уэльса. Может вернуться в родной Кардрифф?! В любом случае, где бы он не оказался, пожелаю удачи Аарону!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:56
Давно пора
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