Рэмзи и «Ювентус» близки к расторжению контракта

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вчера, 21:51

Полузащитник близок к тому, чтобы покинуть «Ювентус».

Goal со ссылкой на Calciomercato сообщает, что игрок и клуб намерены расторгнуть контракт за год до его истечения.

Ранее появлялась информация, что Рэмзи может воссоединиться с Андреа Пирло в Турции.