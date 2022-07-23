«Барселона» перехватит трансфер Кунде у «Челси»

«Барселона» в скором времени может подписать защитника «Севильи» Жуля Кунде.
Каталонский клуб намерен повысить свое предложение по игроку. «Севилья» планирует выручить с продажи Кунде не менее 50 миллионов евро. «Челси» предлагал 65 миллионов, но в рассрочку и с бонусами. «Барселона» же готова заплатить за трансфер по более выгодной формуле.
«Барса» сделает официальное предложение, которое, вероятно, устроит «Севилью», в ближайшие часы.
Ранее сообщалось, что Хави просил Кунде отказаться от перехода в «Челси».
Араухо надо хороший напарник .
Араухо надо хороший напарник .