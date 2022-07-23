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«Барселона» перехватит трансфер Кунде у «Челси»

вчера, 18:53

«Барселона» в скором времени может подписать защитника «Севильи» Жуля Кунде.

Каталонский клуб намерен повысить свое предложение по игроку. «Севилья» планирует выручить с продажи Кунде не менее 50 миллионов евро. «Челси» предлагал 65 миллионов, но в рассрочку и с бонусами. «Барселона» же готова заплатить за трансфер по более выгодной формуле.

«Барса» сделает официальное предложение, которое, вероятно, устроит «Севилью», в ближайшие часы.

Ранее сообщалось, что Хави просил Кунде отказаться от перехода в «Челси».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:55
Теперь Алемани ждет хорошая премия за проделанную работу, таких футболистов выцепил это при меньшей зарплате, бюджете и прочему, просто гений, не то что некоторые умудрялись поломанного Вермалена купить)))
3ton
3ton
вчера в 21:01
Защитник хороший необходим и сильно .
Араухо надо хороший напарник .
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:44
Пусть Барселона и берет, раз уж Севилью не устроили предложенные 45 млн.евро + 20 млн в виде бонусов.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:06
Барселона ведет себя на трансферном рынке так, как будто последний день живут....берут всё и вся....а потом снова без денег будут
Баобаб
Баобаб
вчера в 19:43
Шикуют нищеброды.
GERALТ
GERALТ
вчера в 19:04
Барса закупается основательно.
shlomo
shlomo
вчера в 19:00
А все плакались что в конец обнищали...
rt8c84hssnmy
rt8c84hssnmy
вчера в 18:57
рынок есть рынок, кто лучше предложит...
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