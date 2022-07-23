«Барселона» перехватит трансфер Кунде у «Челси»

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вчера, 18:53

«Барселона» в скором времени может подписать защитника «Севильи» .

Каталонский клуб намерен повысить свое предложение по игроку. «Севилья» планирует выручить с продажи Кунде не менее 50 миллионов евро. «Челси» предлагал 65 миллионов, но в рассрочку и с бонусами. «Барселона» же готова заплатить за трансфер по более выгодной формуле.

«Барса» сделает официальное предложение, которое, вероятно, устроит «Севилью», в ближайшие часы.

Ранее сообщалось, что Хави просил Кунде отказаться от перехода в «Челси».