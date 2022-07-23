Колыванов: «Против такого „Динамо“ у „Торпедо“ есть шансы»

Бывший нападающий «Динамо» и экс-тренер «Торпедо» порассуждал о предстоящем матче бело-голубых и черно-белых, который состоится в Москве в воскресенье, 24 июля.

Я видел матчи обеих команд в первом туре и не скажу, что сильно был впечатлен. Динамовцы были не очень убедительны в Ростове, а игроки «Торпедо» явно переволновались в стартовом матче чемпионата с «Сочи». Черно-белым, конечно, нужно усиливать состав, пока открыто трансферное окно, чтобы что-то показать в РПЛ .

От очной встречи «Динамо» и «Торпедо» фееричного футбола не ждем? Думаю, да. Это будет встреча двух ослабленных команд, у «Динамо» сложности в защите, в полузащите, Шиманьски ушел… Клубу тоже надо укрепляться, потому что с таким составом, полагаю, претендовать можно только на место в восьмерке. Так что в этом матче у «Торпедо» вполне есть шансы.