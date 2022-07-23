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Колыванов: «Против такого „Динамо“ у „Торпедо“ есть шансы»

вчера, 22:16
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)Торпедо17:30 Не начался

Бывший нападающий «Динамо» и экс-тренер «Торпедо» Игорь Колыванов порассуждал о предстоящем матче бело-голубых и черно-белых, который состоится в Москве в воскресенье, 24 июля.

Я видел матчи обеих команд в первом туре и не скажу, что сильно был впечатлен. Динамовцы были не очень убедительны в Ростове, а игроки «Торпедо» явно переволновались в стартовом матче чемпионата с «Сочи». Черно-белым, конечно, нужно усиливать состав, пока открыто трансферное окно, чтобы что-то показать в РПЛ.

От очной встречи «Динамо» и «Торпедо» фееричного футбола не ждем? Думаю, да. Это будет встреча двух ослабленных команд, у «Динамо» сложности в защите, в полузащите, Шиманьски ушел… Клубу тоже надо укрепляться, потому что с таким составом, полагаю, претендовать можно только на место в восьмерке. Так что в этом матче у «Торпедо» вполне есть шансы.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:36
Колыванов наверное не смотрел игру Динамо в первом туре, если утверждает, что они были неубедительны в Ростове потому, как матч состоялся в Москве на ВТБ-Арене.
Capral
Capral
вчера в 22:33
Нет завтра шансов у Торпедо. Динамо сильней, даже такое как сейчас. Вопрос к Торпедо: зачем лезли в ПЛ с таким составом?! Так команду не возрождают!!! Ни стадиона, ни состава. Хорошо хоть тренер приличный....
a9qn9k9haa9d
a9qn9k9haa9d
вчера в 22:25
Игра покажет!!!!!
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