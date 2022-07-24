Хусаинов: «Не было оснований для назначения пенальти в ворота „Спартака“»

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал решение арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти в матче 2-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» в ворота москвичей. Левников назначил пенальти после просмотра VAR . Эдуард Сперцян его реализовал, но «Краснодар» все равно проиграл 1:4.

В этом эпизоде вообще не было нарушения. Рука, которая увеличивает площадь тела для защиты ворот, это фол и пенальти. Здесь же идет прострельная передача, и мяч попадает в лицо игроку «Спартак», а потом рикошетит в руку. Это игровой эпизод, здесь нет никаких оснований для пенальти. Нельзя такие моменты определять как нарушение правил.