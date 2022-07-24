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Хусаинов: «Не было оснований для назначения пенальти в ворота „Спартака“»

сегодня, 03:00
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал решение арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти в матче 2-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» в ворота москвичей. Левников назначил пенальти после просмотра VAR. Эдуард Сперцян его реализовал, но «Краснодар» все равно проиграл 1:4.

В этом эпизоде вообще не было нарушения. Рука, которая увеличивает площадь тела для защиты ворот, это фол и пенальти. Здесь же идет прострельная передача, и мяч попадает в лицо игроку «Спартак», а потом рикошетит в руку. Это игровой эпизод, здесь нет никаких оснований для пенальти. Нельзя такие моменты определять как нарушение правил.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 06:13
Но Левников обязан был хоть что-то сделать против Спартака, чтобы поддержать коллег по цеху
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:07
Да это все понимают
Гость
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