Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Николаев оценил решение Левникова назначить пенальти в ворота «Спартака»

сегодня, 01:45
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев заявил, что судья Кирилл Левников верно назначил пенальти в ворота московского «Спартака» в матче второго тура РПЛ против «Краснодара».

Левников назначил пенальти в ворота «Спартака» на 60-й минуте после просмотра VAR. После подачи Рамиреса с левого фланга мяч попал в лицо Денисову, после чего отскочил в выставленную руку. Пенальти реализовал Эдуард Сперцян, но этот гол не помог «Краснодару», который проиграл 1:4.

Не могу давать оценку работы Кирилла Левникова, это делает экспертно-судейская комиссия (ЭСК), посмотрим, какую они дадут оценку, получит ли Кирилл назначение в следующем туре. Были спорные эпизоды, такая огненная игра получилась, какая обычно бывает между «Краснодаром» и «Спартаком», были непростые моменты.

Что касается пенальти в ворота «Спартака», то там был сильный прострел, мяч рикошетом от головы попал защитнику в руку. Все прекрасно видели, в каком положении она находилась, вообще зачем она там находилась, сложный вопрос. Он не играл головой, мяч попал в голову, поэтому это рикошет, мяч попал в руку, которая находилась в неестественном положении, поэтому правильное решение — 11-метровый удар.

Удаление Черникова? Этот эпизод непростой, интересно, как его оценит ЭСК, если будет это делать. В идеале было бы, если видеоарбитр, если у него были сомнения, пригласил бы Кирилла к монитору, чтобы посмотреть эпизод. Хотя в действиях Черникова, конечно, была агрессия, она была не чрезмерная, но она была. Но нужно учесть, что на эту агрессию Черникова спровоцировал сам футболист «Спартака», но посмотрим, какую оценку дадут в ЭСК.

Все новости
Хусаинов: «Левников ошибся, когда не стал удалять Соболева»
Сегодня, 03:20
Хусаинов: «Не было оснований для назначения пенальти в ворота „Спартака“»
Сегодня, 03:00
Генич: «Соболеву должна была прилететь красная карточка. Опять скандал»
Сегодня, 02:35
Федун не согласился с назначенным пенальти в ворота «Спартака»
Вчера, 22:32
Экс-судья считает, что Черников не заслужил удаление в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
ОфициальноЭСК поддержала все решения Безбородова в матче «Ахмат» – «Спартак»
21 июля
Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 04:38
Вполне адекватный и непредвзятый комментарий. Жаль, что про Соболева ничего не сказал, хотя там двух мнений быть не может - это чистая вторая желтая и удаление.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 