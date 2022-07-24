Николаев оценил решение Левникова назначить пенальти в ворота «Спартака»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев заявил, что судья Кирилл Левников верно назначил пенальти в ворота московского «Спартака» в матче второго тура РПЛ против «Краснодара».

Левников назначил пенальти в ворота «Спартака» на 60-й минуте после просмотра VAR . После подачи Рамиреса с левого фланга мяч попал в лицо Денисову, после чего отскочил в выставленную руку. Пенальти реализовал Эдуард Сперцян, но этот гол не помог «Краснодару», который проиграл 1:4.

Не могу давать оценку работы Кирилла Левникова, это делает экспертно-судейская комиссия (ЭСК), посмотрим, какую они дадут оценку, получит ли Кирилл назначение в следующем туре. Были спорные эпизоды, такая огненная игра получилась, какая обычно бывает между «Краснодаром» и «Спартаком», были непростые моменты.

Что касается пенальти в ворота «Спартака», то там был сильный прострел, мяч рикошетом от головы попал защитнику в руку. Все прекрасно видели, в каком положении она находилась, вообще зачем она там находилась, сложный вопрос. Он не играл головой, мяч попал в голову, поэтому это рикошет, мяч попал в руку, которая находилась в неестественном положении, поэтому правильное решение — 11-метровый удар.

Удаление Черникова? Этот эпизод непростой, интересно, как его оценит ЭСК, если будет это делать. В идеале было бы, если видеоарбитр, если у него были сомнения, пригласил бы Кирилла к монитору, чтобы посмотреть эпизод. Хотя в действиях Черникова, конечно, была агрессия, она была не чрезмерная, но она была. Но нужно учесть, что на эту агрессию Черникова спровоцировал сам футболист «Спартака», но посмотрим, какую оценку дадут в ЭСК.