Хусаинов: «Левников ошибся, когда не стал удалять Соболева»

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов оценил решения арбитра Кирилла Левникова в матче 2-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (1:4).

Что могу сказать по эпизоду с Соболевым в штрафной «Краснодара», когда ему не показали вторую желтую? Однозначно судейская ошибка. И таких ошибок у Кирилла Левникова много в первом тайме. Не разбирается молодой человек в единоборствах.

Когда Александр Селихов владел мячом в штрафной, его прессинговал Джон Кордоба. Вратарь отпасовал во фланг, а форвард «Краснодара» наступил ему на голеностоп. Левников правильно назначил штрафной. Но где желтая Кордобе? Такие вещи знают даже начинающие арбитры.

По удалению Александра Черникова вопросов нет. С его стороны было умышленное действие — заехал Мозесу в пах. Какая необходимость? Там мяча даже не было. А потом ладошкой ударил соперника. Не просто коснулся, а ударил. Это красная карточка.