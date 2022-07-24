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Хусаинов: «Левников ошибся, когда не стал удалять Соболева»

сегодня, 03:20
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов оценил решения арбитра Кирилла Левникова в матче 2-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (1:4).

Что могу сказать по эпизоду с Соболевым в штрафной «Краснодара», когда ему не показали вторую желтую? Однозначно судейская ошибка. И таких ошибок у Кирилла Левникова много в первом тайме. Не разбирается молодой человек в единоборствах.

Когда Александр Селихов владел мячом в штрафной, его прессинговал Джон Кордоба. Вратарь отпасовал во фланг, а форвард «Краснодара» наступил ему на голеностоп. Левников правильно назначил штрафной. Но где желтая Кордобе? Такие вещи знают даже начинающие арбитры.

По удалению Александра Черникова вопросов нет. С его стороны было умышленное действие — заехал Мозесу в пах. Какая необходимость? Там мяча даже не было. А потом ладошкой ударил соперника. Не просто коснулся, а ударил. Это красная карточка.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 07:45
Не надо такого ставить.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 07:36, ред.
Зверёк попал в капкан с двух сторон..коробка так сказать. В борьбе по сути ничего криминального не произошло. Один сунул свою голову под зубы зверька. А, куда ему было девать зубы?). Они вылазит при прыжке. Физика, так сказать. Зайнутдинова, при явном эпизоде, с Сочи, простили и даже ухом не повел, хотя у него и пространства было намного больше, чтобы сыграть чисто. Вообще нормально Спартак играл. Была спортивная злость, но грубости не было. Пенка паленая. Фол на Мозесе грубость от ягодки. Бубенцы-это святое. Конечно евнухи будут не согласны. Это их проблемы).
Александр Захаревич
Александр Захаревич
сегодня в 07:20
У Собаля в момент прыжка движения локтем не было!, Посмотрите повтор, и посмотрите что делает защитник, прыгает под локоть.об этом и говорил Соболь.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 06:10, ред.
История с Левниковым началась с 16.07., когда его заменил Мешков в матче ЦСКА-Урал. Странно, что его и назначили на Краснодар-Спартак, после Ахмат-Спартак. После скандального матча. Как на каторгу отправили .Да и предсказывал я, что -то подобное на счёт судейства после игры в Грозном.. Нет. Понятно, что судья должен быть готов, как пионер. И на клич вопрос: "Будь готов?". Должен отвечать: "Всегда готов!". Кто бросил Левникова на амбразуру?). И главное теперь, это результат ЭКС.
Посмотрим).
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 06:04
Хуся, обратись к глазнюку! Или ты художник и так видишь?!.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:55
Зато сейчас левников лучший и честный арбитр по мнению спартачей.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 05:31
Соболев готов к расстрелу !)
q9mjehmyg869
q9mjehmyg869
сегодня в 05:01
Краснодар не готов к чемпионату, проигрывать такому спартаку просто неприлично.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 03:53
Не смотрел.
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