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Червиченко: «Сложно говорить, сможет ли ЦСКА конкурировать с „Зенитом“»

сегодня, 17:56

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о том, сможет ли ЦСКА навязать конкуренцию «Зениту» в чемпионате России.

Пока сложно говорить, сможет ли ЦСКА конкурировать с «Зенитом» в этом сезоне. В нынешней нашей ситуации что-то предугадывать просто бесполезно. Думаю, надо дождаться везде закрытия трансферного окна, когда прекратятся легальные и нелегальные бегства легионеров. Тогда и будет понятно, какими составами будут играть команды основную часть чемпионата. А сейчас все эти разговоры в пользу бедных. Сегодня легионеры играют, а завтра из ЦСКА они все свалят. Или в «Зените» произойдёт то же самое. Как мне ЦСКА? Пока неплохо.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 20:56
На самом деле в смысле развития в проигрыше оказывается Зенит. В отсутствие ЕК у него нет соперника для определения уровня, тогда как остальные имеют его в лице того же Зенита. Если, конечно, Зенит не будет страдать болезнью пренебрежения соперником и таким избытком спеси, который он проявил в матче с Химками.
Capral
Capral
сегодня в 20:02
Развитием футбола на Украине, республика прежде всего должна быть обязана легендарному "деду" В.Маслову!!! Именно он заложил фундамент будущих побед киевлян. Лобановский, Емец, Носов, также внесли неоценимый вклад в развитие футбола на Украине. И вообще, Украина богата на футбольные таланты.
Capral
Capral ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 19:57
А Зенит без изъянов? Питер на сегодня остановился в своём развитии. Игра команды, от прежней академичной, перешла в застойную и маловыразительную. Впечатление такое, что тотальная гегемония последних лет полностью лишила команду реальности, а ничья в Химках- тому подтверждение....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:54
Я сам занимался в ДЮСШ Калиниского Спартака, а когда уехал в Питер на учебу у нас была отличная команда вуза. целиком из воспитанников ДЮСШ всей страны ,те разных городов. Отлично помню парня из Киева, он выделялся у нас, т.е. уже в те годы детско-юношеский футбол на Украине был на высоте. На первенство Ленинграда играли заводские команды, где обязательно были 1 детская и две юношеские команды от каждого предприятия. Футбол был м массовым и любимым занятием.
Capral
Capral ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 19:50, ред.
В ЦСКА идет полная перестройка. Федотов лепит новую команду по своему пониманию и видению. Бесков и Лобановский говорили, что для создания суперкоманды им необходимо 3-4 года. Возможно, Федотову потребуется меньше. Обстановка нестабильная. В любой момент, кто-то может смытся из легов, и что тогда, начинать всё заново....???
neukomm
neukomm
сегодня в 19:48
У ЦСКА, и в принципе у любого клуба кроме Зенита, короткая скамейка. На длинной дистанции будет очень тяжело тягаться с питерскими.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:42
Это вряд лиСами гляньте на "переквалифицированную" линию обороны и ответьте на вопрос :Долго будет продолжаться везение? Два домашних матча-это удачное начало,не более того.Да и во всех трёх игровых линиях есть изьяны.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:38
В то время, развитию детского и юношеского футбола уделялось много времени. Еженедельник "Футбол-Хоккей" регулярно писал о новых спортивных школах, о турнирах для детей. От этого, возможно, и успехи СССР в Европе были весомыми.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:34
Я уже исправил. В 1972 г. Потом, когда Зонин ушел на пенсию , он тренировал нашу вузовскую команду в Ленинграде. Тогда первенство Ленинграда было на уровне ФНЛ-2, если не выше.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:34
Но, Заря, Минск, Арарат и Зенит- случайные чемпионы. А вот Днепр, доказывал ежегодно свою состоятельность, даже тогда, кода в Киев перебрались лидеры команды- Протасов и Литовченко.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:31
Всё верно, но я немного поправлю. Сначала Заря стала чемпионом, с Г.Зониным, а потом Днепр.
морозз
морозз
сегодня в 19:29
ЦСКА - как пульсар, вспыхнул и потемнел и так вечно! Эйфория пройдёт, настанут трудовые будни!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:28, ред.
А еще ранее в 1972 г Заря ил Ворошиловграда ( Луганск под руководством Германа Зонина стала чемпионом СССР. Вот это достижение.!!! Пахать надо!!!!
cska1948
cska1948
сегодня в 19:07
Вот именно, пока не плохо! Посмотрим, как дальше играть будут.
Capral
Capral
сегодня в 19:00, ред.
Очень много разговоров ненужных вокруг ЦСКА. А надо, как Днепр в 1983г. Ничего не говорили, не обещали, а просто работали, трудились и слепили великолепную команду, которая в том же году стала чемпионом СССР!!! И кстати, ГТ Днепра Емец, мне, чем-то напоминает Федотова.
На вопрос журналистов, как, Днепру удалось прервать гегемонию Киева и Спартака, Емец ответил:" Мы много работали и хотели победить"!
isamsn
isamsn
сегодня в 18:57
Сложно конкурировать со сборной бразильских легионеров, но попробывать нужно.
sv_1969
sv_1969 ответ jkkh24n284xp (раскрыть)
сегодня в 18:14
У Зенита-манекен))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:04
Чемпионат длинный - всё может быть.
jkkh24n284xp
jkkh24n284xp
сегодня в 18:04
У Зенита слабый тренер
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