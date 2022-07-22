Орещук: «Шиманьски – потеря для „Динамо“, но его может заменить Захарян»

Бывший спортивный директор «Динамо» высказался о переходе в «Фейеноорд» на правах аренды.

Для «Динамо» Шиманьски – серьезная потеря, но я очень рад за него. Это огромный шаг вперед. У Себастьяна было несколько крутых предложений из Европы, но он выбрал «Фейеноорд».

Почему Шиманьски решил выбрать голландский чемпионат, а не клуб из топ-5 лиг? «Фейеноорд» — это финалист Лиги конференций. Голландский чемпионат – хороший трамплин для перехода в более статусный клуб. У Себастьяна были предложения из Германии, Англии, Франции и Италии, но он решил идти поступательно. Он еще будет играть в большом клубе, я в этом не сомневаюсь.

Есть ли в «Динамо» такой игрок, который способен заменить Шиманьского? В плане мобильности, переключения скоростей, такого игрока в «Динамо» сейчас нет. Что касается мозгов и креатива – это Захарян. Должен быть симбиоз этих качеств. Бело-голубым надо еще поискать кого-то на рынке, но это решение будут принимать руководители и главный тренер «Динамо».