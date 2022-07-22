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Орещук: «Шиманьски – потеря для „Динамо“, но его может заменить Захарян»

22 июля 2022, 20:29

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о переходе Себастьяна Шиманьского в «Фейеноорд» на правах аренды.

Для «Динамо» Шиманьски – серьезная потеря, но я очень рад за него. Это огромный шаг вперед. У Себастьяна было несколько крутых предложений из Европы, но он выбрал «Фейеноорд».

Почему Шиманьски решил выбрать голландский чемпионат, а не клуб из топ-5 лиг? «Фейеноорд» — это финалист Лиги конференций. Голландский чемпионат – хороший трамплин для перехода в более статусный клуб. У Себастьяна были предложения из Германии, Англии, Франции и Италии, но он решил идти поступательно. Он еще будет играть в большом клубе, я в этом не сомневаюсь.

Есть ли в «Динамо» такой игрок, который способен заменить Шиманьского? В плане мобильности, переключения скоростей, такого игрока в «Динамо» сейчас нет. Что касается мозгов и креатива – это Захарян. Должен быть симбиоз этих качеств. Бело-голубым надо еще поискать кого-то на рынке, но это решение будут принимать руководители и главный тренер «Динамо».

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Все комментарии
протон
протон
22 июля в 23:58
Игрок конечно же хороший, но никакой катастрофы нет. На место Шиманского, большая конкуренция в Динамо , Захарян, Сулаквелидзе и Гагнидзе. Не считаю, что Захарян и Гагнидзе слабее, чем Шимански. А по таланту, Захарян и Гагнидзе намного выше. Просто нужно сыгранность, и всё будет нормально.
Capral
Capral
22 июля в 21:23, ред.
Шиманськи как игрок- не разноплановый. Он хорош в подыгрыше, в созидании, но очень слаб в защите, если учесть, что, должен уметь современный полузащитник. К тому же, пшек довольно слаб здоровьем, посколько двусторонняя грыжа на ровном месте не бывает. На моей памати, футболист страдавший подобным недугом был киевлянин О.Лужный. Его нельзя назвать универсалом, каким был в своё время наш О.В.Долматов. Шиманськи- свободный художник, и вот на этом фоне, тем-более, выглядит идиотизмом, почему шварц заставлял поляка прессинговать и выполнять черную работу на поле.
баск
баск
22 июля в 20:48
Заголовок категорически не соответствует содержанию сказанного Орещуком.
Парень он неоднозначный, но в данном случае во многом прав.

Захарян действительно не может заменить Шиму, что он у спехом
и демонстрирует весь текущий календарный год.
Мозги и креатив дело хорошее, но чистый АПЗ- это амплуа, для современного
футбола сильно устаревшее, а как только возникает необходимость поддержать
оборону или поучаствовать в разрушении игры соперника как таковой, Захарян
расплывается, теряет интерес и- кстати- начинает активно грубить.

А вот Гагнидзе, поднабравшись опыта, заменить Шиму как раз способен, и судя
по предсезонке, Йоканович успел это увидеть..
Capral
Capral
22 июля в 20:38
Слабо вериться, что у Шиманськи были предложения помимо Феенорда. То-есть, возможно они и были, но откуда? Орещук так говорит, как-будто поляка звали в Баварию, МС или Реал. Наверняка приглашали средние клубы, если вообще приглашали. Шиманськи выделялся на фоне примитивного чемпионата России, а как он будет выглядеть в Европе- посмотрим....
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