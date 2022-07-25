«Зенит» планирует усилиться бразильскими центральными защитниками

«Зенит» намерен усилить состав бразильскими центральными защитниками.
Речь идет о 22-летнем футболисте клуба из ОАЭ «Аль-Наср» Глаубере, а также 27-летнем игроке мексиканской команды «Сантос Лагуна» Дории.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Глаубера в 2,5 миллиона евро, права на Дорию оцениваются в 6 млн евро.
Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к защитнику «Генка».
Сейчас это легионерская загорелая команда. Своих там нет и не будет!
Сейчас это легионерская загорелая команда. Своих там нет и не будет!
Во дворе баталии похлеще РПЛовских можно увидеть. Раньше можно было...
Во дворе баталии похлеще РПЛовских можно увидеть. Раньше можно было...
У Сергейру Душ Сантуш Богдантуша Семакао да Силва будет полный карт-бланш для победы в РПЛ)
У Сергейру Душ Сантуш Богдантуша Семакао да Силва будет полный карт-бланш для победы в РПЛ)