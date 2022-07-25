«Зенит» планирует усилиться бразильскими центральными защитниками

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сегодня, 20:15

«Зенит» намерен усилить состав бразильскими центральными защитниками.

Речь идет о 22-летнем футболисте клуба из ОАЭ «Аль-Наср» , а также 27-летнем игроке мексиканской команды «Сантос Лагуна» Дории.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Глаубера в 2,5 миллиона евро, права на Дорию оцениваются в 6 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к защитнику «Генка».