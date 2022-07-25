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«Зенит» планирует усилиться бразильскими центральными защитниками

сегодня, 20:15

«Зенит» намерен усилить состав бразильскими центральными защитниками.

Речь идет о 22-летнем футболисте клуба из ОАЭ «Аль-Наср» Глаубере, а также 27-летнем игроке мексиканской команды «Сантос Лагуна» Дории.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Глаубера в 2,5 миллиона евро, права на Дорию оцениваются в 6 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к защитнику «Генка».

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 22:11
Алло, в Зените в курсе про лимит ?))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:54
Шутка юмора....
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 21:47
Хороший центр нужен.
cska59
cska59 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 21:30
Да пригодятся.
Dinamo
Dinamo ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 21:23
А про какой уровень идёт речь? Забудьте. Мы его даже оценить не сможем. Теперь только зрелища! :)
makkie
makkie
сегодня в 21:15
От Зенита осталось одно лишь название.
Сейчас это легионерская загорелая команда. Своих там нет и не будет!
Capral
Capral
сегодня в 21:08
Для меня понятие "бразильский центральный защитник"- это такое же извращение, как хоккей на траве.....
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 21:08
Futurista
Futurista ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 21:06
Вот что 40%-я животворящая делает)...
pomor45
pomor45 ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 21:02
Баталии похлеще не обозначают уровня. Бывает и махаловки во дворах тоже выглядят похлеще бокса в ринге.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:56
Дория когда то считался очень талантливым и перспективным!Но в самом начале своей карьеры Дория был игроком в мини-футбол.Потом в жизни Матеус Дория Маседо в 2012 году появился клуб из большого футбола Ботафого в котором он быстро завоевал место в основе. А 1 сентября 2014 года за 8 млн евро перешёл в «Олимпик Марсель». Потом были аренды в Сан-Паулу , Гранаду и Малатьяспор! В конечном итоге 27 июля 2018 года он за два миллиона перешёл в мексиканский клуб!
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 20:56, ред.
Как бы мне хотелось увидеть здесь Пирсмана с его троллингои про Ананидзе и негров!) Но он во время......а те кто остались молчат!)))
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 20:55
memphis
memphis
сегодня в 20:50
Совсем с ума сошли
Dinamo
Dinamo ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 20:46
Зато выше.
Во дворе баталии похлеще РПЛовских можно увидеть. Раньше можно было...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:44
Рио де Зенит !)
pomor45
pomor45 ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 20:43
Конкуренция будет на уровне российского двора.
cska1948
cska1948
сегодня в 20:42
Может для Зенита лучше заявится в бразильский чемпионат?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:39
Миллейринью и Медвединью заботятся о команде.

У Сергейру Душ Сантуш Богдантуша Семакао да Силва будет полный карт-бланш для победы в РПЛ)
Dinamo
Dinamo
сегодня в 20:34
Пора бы уже Зениту в чемпионат Бразилии перебираться. Глядишь на России конкурентоспособность повысится.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:33
Надо брать , пока деньги не перекрыли. Нужно, чтобы их 13 было
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:29
Недорого, Но зачем столько много?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:21
Зенит себе может позволить
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