Зарема: «„Спартак“ просил прозрачности в судействе, а „Краснодар“ молчал»

Супруга президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о судействе после матча 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).

Ранее появились сообщения, что после игры владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заходил в судейскую комнату.

Почему «Краснодар» адресует свои претензии к Федуну? Спрашивайте разъяснения у судей. Когда мы просили прозрачности, ясности в истолковании эпизодов для футболистов, болельщиков, для всех, кому важно и интересно разбираться в правилах, в изменениях трактовок, почему-то «Краснодар» молчал и никак не поддерживал, жил по принципу «моя хата с краю».

При этом мы никогда не заходили в судейские комнаты, а говорили открыто и публично. Видимо, тогда им было неважно, что это общая проблема российского судейства, которая касается практически всех клубов.