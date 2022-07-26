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Зарема: «„Спартак“ просил прозрачности в судействе, а „Краснодар“ молчал»

сегодня, 03:46
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Супруга президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о судействе после матча 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).

Ранее появились сообщения, что после игры владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заходил в судейскую комнату.

Почему «Краснодар» адресует свои претензии к Федуну? Спрашивайте разъяснения у судей. Когда мы просили прозрачности, ясности в истолковании эпизодов для футболистов, болельщиков, для всех, кому важно и интересно разбираться в правилах, в изменениях трактовок, почему-то «Краснодар» молчал и никак не поддерживал, жил по принципу «моя хата с краю».

При этом мы никогда не заходили в судейские комнаты, а говорили открыто и публично. Видимо, тогда им было неважно, что это общая проблема российского судейства, которая касается практически всех клубов.

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