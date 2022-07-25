Матчи «Краснодара» и «Спартака» обречены на судейские скандалы. В шестой раз подряд ругают арбитров

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Хронология претензий к судьям.

6 октября 2019 года. Последний матч «Краснодара» и «Спартака» без судейского скандала

Знаете, когда в последний раз тема судейства не была ключевой после матча между «Спартаком» и «Краснодаром»? Почти три года и шесть очных матчей назад «Краснодар» одержал домашнюю победу со счетом 2:1. Для «Спартака» это поражение стало пятым подряд в РПЛ , «красно-белые» проводили игру под руководством Сергея Кузнецова, который возглавил команду на один матч после отставки Олега Кононова и перед назначением Доменико Тедеско. В концовке той встречи Виталий Мешков удалил с поля Кайо и Георгия Джикию, но представители команд не поднимали тему судейства в послематчевых комментариях: победители гордились своим характером, а проигравшие сетовали на нервозность и стартовый испуг.

1. 9 марта 2020 года. «Спартак» — «Краснодар» — 0:1

Арбитр: Сергей Лапочкин.

«Спартак» начал год с побед над «Динамо» в РПЛ и ЦСКА в Кубке России, но «Краснодар» не дал команде Доменико Тедеско развить успех. Единственный гол в середине второго тайма с пенальти забил Ари, а в эндшпиле матча Лапочкин предъявил красную карточку Роману Зобнину. По ключевым эпизодам спартаковцы не высказывались, но общее недовольство судейством выражать не стеснялись.

Доменико Тедеско пожаловался на большое количество желтых карточек, которые подтолкнули его к незапланированным заменам. Лапочкин вынес футболистам «Спартака» 5 предупреждений, два из которых на счету Зобнина. Краснодарцы трижды увидели перед собой желтый свет. Леонид Федун заявил, что «Спартаку» не хватило свежести и нормального судейства, а Георгий Джикия рассуждал о работе VAR :

Момент с Кутеповым я не видел. Но есть моменты, где не смотрят VAR . От этого всегда много вопросов. Не знаю, как трактуют эпизоды. В матчах «Спартака» не смотрят вообще. По-моему, эта система даже не работает, не подключена к розетке. Не знаю, в чём дело.

2. 24 октября 2020 года. «Краснодар» — «Спартак» — 1:3

Арбитр: Владислав Безбородов.

В поле судил Безбородов, а на VAR работал Левников, претензии у «Краснодара» нашлись к обоим. Видеоассистент мог указать на нарушение правил Понсе перед первым голом «Спартака», а Безбородов преждевременным свистком отнял у «Краснодара» гол: арбитр свистнул фол на Жиго в борьбе, через секунду мяч влетел в ворота москвичей, но проверять эпизод с помощью VAR уже было нельзя, ведь Безбородов остановил игру раньше. В «Краснодаре» назвали судейство «предвзятым», ЭСК РФС поддержал «быков» по обоим эпизодам, в результате чего Безбородова отстранили от обслуживания матчей РПЛ на два месяца (а фактически на четыре из-за зимней паузы в чемпионате).

3. 7 марта 2021 года. «Спартак» — «Краснодар» — 6:1

Арбитр: Виталий Мешков.

Представьте себе, даже после столь однозначного по результату матча решения арбитров оспаривались, причем в основном победителями. «Спартак» указывал на «фол последней надежды» Вильены на Ларссоне, который бригада Виталия Мешкова проигнорировала, а VAR не вмешался, как и в эпизоде с возможным нарушением правил Ионова на Айртоне в середине второго тайма. Любимов в обоих случаях промолчал, не позвал Мешкова к монитору. Впрочем, больше всего споров было по желтой карточке Жиго, «Спартак» обратился в КДК РФС , чтобы французский защитник мог сыграть в дерби против «Динамо». Экспертно-судейская комиссия встала на сторону Виталия Мешкова, подтвердив безрассудность действий Жиго.

4. 20 ноября 2021 года. «Краснодар» — «Спартак» — 2:1

Арбитр: Алексей Сухой.

Заметьте, не всегда решения арбитров принимаются в пользу победителей, в двух из шести последних матчей между «Спартаком» и «Краснодаром» у выигравшей стороны находились претензии к судейству. Прошлой осенью «быки» оспорили решение Алексея Сухова, подтвержденное арбитром на VAR Евгением Турбиным, о назначении пенальти в ворота «Краснодара». ЭСК РФС подтвердила ошибку арбитров:

Решение ЭСК мотивировано тем, что со стороны футболиста «Краснодара» Сергея Петрова не было очевидной задержки рукой атакующего игрока «Спартака» Михаила Игнатова. Между футболистами присутствовал нормальный физический контакт, где они изначально боролись за мяч с обоюдным использованием рук, в результате чего оба потеряли равновесие и упали. В таких эпизодах судьям рекомендовано продолжать матч.

5. 13 марта 2022 года. «Спартак» — «Краснодар» — 1:2

Арбитр: Евгений Кукуляк.

В матче второго круга «Краснодар» снова выиграл 2:1, победный гол на 86-й минуте с выдуманного пенальти забил Эдуард Сперцян: Мартинс был первым на мяче, но тот же Сперцян зацепился за его ногу и упал. Конечно, эпизод сложнейший, поэтому основные претензии адресуются работавшему на VAR Владимиру Москалеву, который должен был найти правильный повтор и исправить ошибку коллеги. «Спартак» обращался в ЭСК РФС еще и по двум эпизодам с отмененными голами, но эксперты признали ошибку арбитров только при назначении одиннадцатиметрового. Впрочем, и это немало.

6. 23 июля 2022 года. «Краснодар» — «Спартак» — 1:4

Арбитр: Кирилл Левников.

«Краснодар» выпустил ролик со спорными решениями Кирилла Левников, адресовав саркастичные поздравления Леониду Федуну, который в свою очередь не согласился с пенальти в ворота «Спартака». Возмущение «Краснодара» более аргументированно: «быки» уверены, что Соболева нужно было удалять, первый гол «Спартака» нельзя засчитывать, а Черников удален несправедливо. Предположу, что ЭСК РФС поддержит «Краснодар» по двум из трех эпизодов (кроме красной карточки Черникову), но адресата претензий южный клуб в любом случае выбрал неверно. Федун не судил этот матч, чисто по-болельщицки порадовался крупной победе, не вдаваясь в проблемы соперника.