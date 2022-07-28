«Барселона» предлагает Депая «Ювентусу»

«Барселона» предлагает своего игрока Мемфиса Депая «Ювентусу».
Игрок пополнил состав каталонцев прошлым летом в качестве свободного агента, однако почти сразу попал в список игроков, которых «Барса» рассчитывает продать ввиду своего непростого финансового положения. «Сине-гранатовые» не могут регистрировать новых футболистов, для этого им придется освободить место в заявке, а также снизить нагрузку на зарплатную ведомость.
Итальянскому клубу этот игрок интересен. Ранее Депай не захотел уходить в «Тоттенхэм».
Тем временем руководство клуба продолжает относиться к ним как к скоту(можете спросить у Алвеса, де Йонга, Депая и тд), и, вот ведь странная штука - люди это видят и продолжают стекаться и влюбляться, думая, что с ними так не поступят.
Вроде, уже окрестили это синдромом Месси или как-то так...
Дела!
Тем временем руководство клуба продолжает относиться к ним как к скоту(можете спросить у Алвеса, де Йонга, Депая и тд), и, вот ведь странная штука - люди это видят и продолжают стекаться и влюбляться, думая, что с ними так не поступят.
Вроде, уже окрестили это синдромом Месси или как-то так...
Дела!