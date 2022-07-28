Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2022/2023

«Барселона» предлагает Депая «Ювентусу»

сегодня, 14:05

«Барселона» предлагает своего игрока Мемфиса Депая «Ювентусу».

Игрок пополнил состав каталонцев прошлым летом в качестве свободного агента, однако почти сразу попал в список игроков, которых «Барса» рассчитывает продать ввиду своего непростого финансового положения. «Сине-гранатовые» не могут регистрировать новых футболистов, для этого им придется освободить место в заявке, а также снизить нагрузку на зарплатную ведомость.

Итальянскому клубу этот игрок интересен. Ранее Депай не захотел уходить в «Тоттенхэм».

Все новости
Слухи«Реал» столкнулся с проблемами при продаже Рейньера
Сегодня, 13:34
СлухиТер Штеген останется в «Барселоне»
Сегодня, 11:15
СлухиГейе может вернуться в «Эвертон»
Сегодня, 10:43
Слухи«Рома» интересуется Белотти
Сегодня, 10:13
Слухи«Вест Хэм» подпишет защитника ПСЖ
Сегодня, 10:02
Коке — о Роналду: «У нас много вариантов в атаке»
Сегодня, 09:50
Сортировать
Все комментарии
Баобаб
Баобаб
сегодня в 14:57
Мильон, не больше.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 14:31
В Барселону продолжают стекаться обожатели из всех клубов мира, клянутся в любви к великому клубу, мечтают помочь подняться на прежние высоты...
Тем временем руководство клуба продолжает относиться к ним как к скоту(можете спросить у Алвеса, де Йонга, Депая и тд), и, вот ведь странная штука - люди это видят и продолжают стекаться и влюбляться, думая, что с ними так не поступят.
Вроде, уже окрестили это синдромом Месси или как-то так...
Дела!
Elliada
Elliada
сегодня в 14:25
Очень некрасиво поступает Барселона по отношению к Мемфису
24c4wej2zz6u
24c4wej2zz6u
сегодня в 14:17
Надо договариваться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:06
Купите, недорого возьмём...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 