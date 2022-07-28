«Барселона» предлагает Депая «Ювентусу»

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сегодня, 14:05

«Барселона» предлагает своего игрока «Ювентусу».

Игрок пополнил состав каталонцев прошлым летом в качестве свободного агента, однако почти сразу попал в список игроков, которых «Барса» рассчитывает продать ввиду своего непростого финансового положения. «Сине-гранатовые» не могут регистрировать новых футболистов, для этого им придется освободить место в заявке, а также снизить нагрузку на зарплатную ведомость.

Итальянскому клубу этот игрок интересен. Ранее Депай не захотел уходить в «Тоттенхэм».