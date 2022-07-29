Врач «Локомотива» рассказал о восстановлении Жемалетдинова после травмы

Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал о ходе восстановления полузащитника «железнодорожников» и сборной России , получившего травму ахиллова сухожилия.

Рифат вернулся после операции и начального этапа реабилитации из Испании. Состояние очень хорошее. Он приступил к активной фазе реабилитации в тренажёрном зале с физиотерапевтом и реабилитологом, в хорошем настроении и с положительной динамикой. Реакция мягких тканей хорошая, поэтому у нас есть все основания полагать, что весь процесс реабилитации будет проходить в позитивном ключе.