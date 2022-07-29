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Врач «Локомотива» рассказал о восстановлении Жемалетдинова после травмы

сегодня, 18:57

Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал о ходе восстановления полузащитника «железнодорожников» и сборной России Рифата Жемалетдинова, получившего травму ахиллова сухожилия.

Рифат вернулся после операции и начального этапа реабилитации из Испании. Состояние очень хорошее. Он приступил к активной фазе реабилитации в тренажёрном зале с физиотерапевтом и реабилитологом, в хорошем настроении и с положительной динамикой. Реакция мягких тканей хорошая, поэтому у нас есть все основания полагать, что весь процесс реабилитации будет проходить в позитивном ключе.

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95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 19:03
С Ахиллами конечно долго...
Гость
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