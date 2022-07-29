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PETA призвала «Бенфику» прекратить использовать орлов на домашних матчах

сегодня, 21:25

Организация «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) обратилась к «Бенфике» с просьбой прекратить использовать орлов на домашнем стадионе. Орел – символ португальского клуба. Перед каждым домашним матчем над фанатским сектором открывают гнездо, из которого вылетает птица.

«Бенфика», орлам не место на спортивных мероприятиях. Если вы согласитесь перевести птиц в заповедник, мы возместим вам расходы и дадим взамен роскошный костюм орла-маскота, который обязательно станет хитом среди фанатов. Что скажете?

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Все комментарии
monah-10
monah-10 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 21:34
Согласен, эти организации под это дело только бабло делают.
протон
протон
сегодня в 21:29, ред.
Эти peta абсолютно не нужная организация, вместо реальной помощи животным они в прессу накидывают бред типа в спорте не должны использоваться названия животных
Говорить о браконьерах, охотниках....О зоопарках или цирках которые реально держат животных в убийственных для них условиях.
Неее, слишком сложно, хайпанём на орле Бенфики. Та же история, что и с биотопливом в Ф1.
Непонятно чем они недовольны. Эти птицы живут лучше чем некоторые люди) Был репортаж там два орлана за ними ухаживают по-царски, следят кормят, поят. Ни в одном заповеднике с животными так не нянчатся
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:28
это дело Бенфики
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