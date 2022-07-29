PETA призвала «Бенфику» прекратить использовать орлов на домашних матчах

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сегодня, 21:25

Организация «Люди за этичное обращение с животными» ( PETA ) обратилась к «Бенфике» с просьбой прекратить использовать орлов на домашнем стадионе. Орел – символ португальского клуба. Перед каждым домашним матчем над фанатским сектором открывают гнездо, из которого вылетает птица.