PETA призвала «Бенфику» прекратить использовать орлов на домашних матчах

Организация «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) обратилась к «Бенфике» с просьбой прекратить использовать орлов на домашнем стадионе. Орел – символ португальского клуба. Перед каждым домашним матчем над фанатским сектором открывают гнездо, из которого вылетает птица.
«Бенфика», орлам не место на спортивных мероприятиях. Если вы согласитесь перевести птиц в заповедник, мы возместим вам расходы и дадим взамен роскошный костюм орла-маскота, который обязательно станет хитом среди фанатов. Что скажете?
Говорить о браконьерах, охотниках....О зоопарках или цирках которые реально держат животных в убийственных для них условиях.
Неее, слишком сложно, хайпанём на орле Бенфики. Та же история, что и с биотопливом в Ф1.
Непонятно чем они недовольны. Эти птицы живут лучше чем некоторые люди) Был репортаж там два орлана за ними ухаживают по-царски, следят кормят, поят. Ни в одном заповеднике с животными так не нянчатся
Говорить о браконьерах, охотниках....О зоопарках или цирках которые реально держат животных в убийственных для них условиях.
Неее, слишком сложно, хайпанём на орле Бенфики. Та же история, что и с биотопливом в Ф1.
Непонятно чем они недовольны. Эти птицы живут лучше чем некоторые люди) Был репортаж там два орлана за ними ухаживают по-царски, следят кормят, поят. Ни в одном заповеднике с животными так не нянчатся