Петржела: «Команда Семака на две головы выше ЦСКА»

Экс-рулевой «Зенита» уверен, что питерцы в этом сезоне выиграют чемпионат России.

Это хорошо, что ЦСКА собирает крепкую команду и хочет бороться с «Зенитом» за чемпионство, составлять им конкуренцию. Но как бы там ЦСКА ни усиливался, «Зенит» им все равно не обыграть. Команда Семака на две головы выше армейцев.