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Петржела: «Команда Семака на две головы выше ЦСКА»

сегодня, 11:32

Экс-рулевой «Зенита» Властимил Петржела уверен, что питерцы в этом сезоне выиграют чемпионат России.

Это хорошо, что ЦСКА собирает крепкую команду и хочет бороться с «Зенитом» за чемпионство, составлять им конкуренцию. Но как бы там ЦСКА ни усиливался, «Зенит» им все равно не обыграть. Команда Семака на две головы выше армейцев.

Футболисты «Зенита» уже давно сыграны, все иностранцы друг друга знают, тренер работает с командой больше четырех лет. А в ЦСКА все наоборот. Здесь даже говорить не о чем — ЦСКА ни за что не догонит «Зенит» и не станет чемпионом России.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 11:38
Зачем догонять Зенит, если в настоящий момент Мы впереди))
43pr8mk4f6je
43pr8mk4f6je
сегодня в 11:34
Семак слабый тренер, он не прогрессирует
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:34
А тебя всё не отпускает !))
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