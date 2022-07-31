Смородская назвала причину разгромного поражения «Локомотива» от «Зенита»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала крупное поражение московского клуба от «Зенита» (0:5).

С чем связано крупное поражение? С руководством «Локомотива». Непонятные тренеры, непонятные спортивные директора и непонятные президенты полностью развалили клуб. С «Зенитом» очень сложно бороться. В клубе нормальная атмосфера, стабильность, очень хорошая работа на трансферном рынке. С ними очень сложно конкурировать. Но тем не менее можно.

Но, если в клубе бардак, у футболистов опускаются руки. Они отпускают Смолова, Рыбуса и берут Игнатьева. Это что такое? Они говорят, что они за омоложение состава. А Игнатьев что, молодой?