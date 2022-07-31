Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Смородская назвала причину разгромного поражения «Локомотива» от «Зенита»

сегодня, 03:03
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала крупное поражение московского клуба от «Зенита» (0:5).

С чем связано крупное поражение? С руководством «Локомотива». Непонятные тренеры, непонятные спортивные директора и непонятные президенты полностью развалили клуб. С «Зенитом» очень сложно бороться. В клубе нормальная атмосфера, стабильность, очень хорошая работа на трансферном рынке. С ними очень сложно конкурировать. Но тем не менее можно.

Но, если в клубе бардак, у футболистов опускаются руки. Они отпускают Смолова, Рыбуса и берут Игнатьева. Это что такое? Они говорят, что они за омоложение состава. А Игнатьев что, молодой?

Все новости
Циннбауэр — о поражении от «Зенита»: «Черный день для клуба»
Сегодня, 01:37
Баринов: «До 60-й минуты мы играли с „Зенитом“ на равных»
Сегодня, 01:33
Семак объяснил, почему «Локомотив» пропустил пять мячей от «Зенита»
Сегодня, 01:31
Нобоа: «Говорили, что я не готов, что я толстый, старый, медленный»
Сегодня, 00:10
Игонин: «Нельзя сказать, что это лёгкая победа для „Зенита“»
Сегодня, 00:03
Радченко: «„Зенит“ выглядел предподчтительнее на протяжении всего матча»
Вчера, 22:43
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 03:26
Да, состояние дел в Локомотиве нельзя назвать образцовым.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 