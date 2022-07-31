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Циннбауэр — о поражении от «Зенита»: «Черный день для клуба»

сегодня, 01:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о разгромном поражении от «Зенита» (0:5) в 3-м туре РПЛ.

Чeрный день для нашей команды начался с 64-й минуты. Команда старалась, были большие планы на игру. Неплохо вошли в игру, особенно в первом тайме. Первый тайм изобиловал голевыми моментами для обеих команд. Мы должны были уходить в раздевалку с преимуществом.

Я видел, как ребята всe лучше и лучше чувствовали себя. Но сделаю комплимент сопернику. Это одна из лучших или лучшая команда, с которой мне приходилось играть в России. Игроки очень сильны индивидуально.

У нас было много планов на второй тайм, но на 48-й минуте мы не смогли реализовать голевой момент. Чувствовали, что «Зенит» входил в игру, старались играть на контратаках.

Команда боролась, не сдавалась. Мы произвели замены, хотели освежить игру двумя нападающими. К сожалению, что-то случилось с Ненаховым, у него повреждение в области голеностопа.

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Все комментарии
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 02:32
Могли выстрелить Гус Пойет, УЕСКА...
протон
протон
сегодня в 02:05
Стратегия по построению сапсана, без таких поражений не получится создать скоростной поезд, видимо. И судя по всему, двух немецких физруков-видеоаналитиков на бровке мало, нужен третий.
После первого гола, развалились как мальчишки
Лидера в команде нет.
Как же я скучаю по Чорлуке, вот была глыба, которая в обороне за всех пахал.
Команда просто просела физически после 60 минуты, в то время как неугомонные бразилы зенита вообще не уставали, плюс игра в пас это что то.
Нет плана на игру, Баринов без красной как без пряников, почему Ненахов а не Тикнизян с начала, где молодняк, зачем алкаша в команду подписали??? Вопросов капец , о каком результате можно говорить??? Стыдно
протон
протон
сегодня в 02:03
Самое печальное для Локо то, что их главный тренер даже понятия не имеет, почему такой результат!
протон
протон
сегодня в 02:02
Говорят Баринов до сих пор закрывает Клаудиньо
Gahi
Gahi
сегодня в 01:56
Понятно что после первого тайма, вряд ли кто бы мог подумать что Локомотив может проиграть со счётом 5-0. Но это футбол, нужно работать и исправлять ситуацию, чтобы такого больше не повторять. Удачи
Гость
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