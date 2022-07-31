Циннбауэр — о поражении от «Зенита»: «Черный день для клуба»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о разгромном поражении от «Зенита» (0:5) в 3-м туре РПЛ.
Чeрный день для нашей команды начался с 64-й минуты. Команда старалась, были большие планы на игру. Неплохо вошли в игру, особенно в первом тайме. Первый тайм изобиловал голевыми моментами для обеих команд. Мы должны были уходить в раздевалку с преимуществом.
Я видел, как ребята всe лучше и лучше чувствовали себя. Но сделаю комплимент сопернику. Это одна из лучших или лучшая команда, с которой мне приходилось играть в России. Игроки очень сильны индивидуально.
У нас было много планов на второй тайм, но на 48-й минуте мы не смогли реализовать голевой момент. Чувствовали, что «Зенит» входил в игру, старались играть на контратаках.
Команда боролась, не сдавалась. Мы произвели замены, хотели освежить игру двумя нападающими. К сожалению, что-то случилось с Ненаховым, у него повреждение в области голеностопа.
После первого гола, развалились как мальчишки
Лидера в команде нет.
Как же я скучаю по Чорлуке, вот была глыба, которая в обороне за всех пахал.
Команда просто просела физически после 60 минуты, в то время как неугомонные бразилы зенита вообще не уставали, плюс игра в пас это что то.
Нет плана на игру, Баринов без красной как без пряников, почему Ненахов а не Тикнизян с начала, где молодняк, зачем алкаша в команду подписали??? Вопросов капец , о каком результате можно говорить??? Стыдно
После первого гола, развалились как мальчишки
Лидера в команде нет.
Как же я скучаю по Чорлуке, вот была глыба, которая в обороне за всех пахал.
Команда просто просела физически после 60 минуты, в то время как неугомонные бразилы зенита вообще не уставали, плюс игра в пас это что то.
Нет плана на игру, Баринов без красной как без пряников, почему Ненахов а не Тикнизян с начала, где молодняк, зачем алкаша в команду подписали??? Вопросов капец , о каком результате можно говорить??? Стыдно