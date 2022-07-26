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Федун перестанет быть председателем совета директоров «Спартака»

сегодня, 15:37

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун покинет занимаемую должность, утверждает телеграм-канал «КБ Телега».

По моей информации, Леонид Федун больше не будет председательствовать в новом СД «Спартака», управлением клуба займётся человек от «ЛУКОЙЛа», и это произойдёт очень скоро.

Возможно, Федун на какое-то время останется рядом и будет участвовать, как миноритарный владелец акций, но ясно одно: скоро его абсолютная власть иссякнет. Насколько я знаю, управлять «Спартаком» от «ЛУКОЙЛа» будет его первый вице-президент и владелец пакета акций Александр Матыцын. Очень может быть, что он и возглавит новый СД. Впрочем, даже если не возглавит лично, это не совсем важно. Важно следующее: Матыцын будет принимать решения по ключевым процессам.

В настоящий момент идут юридические процедуры по передаче акций «ЛУКОЙЛу». Именно поэтому у «Спартака» вроде бы не маленький бюджет, но абсолютно нет свободных денег на трансферы: Федун уже не выделяет средства на эти цели, «ЛУКОЙЛ» еще не принимает по ним решения. «Спартак» в этом смысле завис между старым и новым, прошлым и будущим. Видимо, как только новые акционеры крепко возьмутся за «Спартак» — какие-то средства на трансферы появятся.

Особую роль возьмёт на себя офис клуба. Если раньше генеральный директор «Спартака» не пользовался большой самостоятельностью, то, очевидно, что после изменения структуры владения Евгений Мележиков получит простор для действий. Насколько я знаю, одной из главных целей станет систематизация процессов принятия решений. Это значит, что каждому подразделению клуба будут вменены четкие обязанности, и итоговые решения будут формироваться не по велению сердца, а с учетом результатов квалифицированного анализа. В том числе для этого клуб в обозримом будущем планирует усилить спортивный блок.

Ну а задача Леонида Арнольдовича — введение новых владельцев в курс дел, поскольку раньше в «ЛУКОЙЛе» «Спартаком» интересовались очень поверхностно.

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Все комментарии
ZAITZEFF2011
ZAITZEFF2011 ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 18:24
Конечно к Матыцину
nauzqc74mc62
nauzqc74mc62
сегодня в 18:12
вот это поворот, и чем же это обернется для футбола?..
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 17:52
Уже не первый раз об этом говорят
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:51
Трудно во всё это поверить. Сколько раз уже Федун обещал различные перемены, даже болельщикам собирался клуб передать, но все эти новшества канули в лету , не будучи применёнными. Только официальное сообщение докажет , что все это правда. А пока это больше напоминает очередную фантазию Федуна.
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 17:39
А Зарема? Неужели и она покинет Спартак?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:35
Федун:
-Не дождетесь!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 17:28
Спартак на пороге грандиозного шухера...Сейчас начнут его дербанить не по детски.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 17:22
Зулейха, и тебе пора
makkie
makkie
сегодня в 17:21
Спартак выигрывает кубок в 2003 году и через полгода Федун возглавляет Спартак, а сейчас в 2022 году Спартак выигрывает кубок и через полгода Федун покидает Спартак — мистика )))
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:20
Вышвырнунуть его вон
uj22mm4nccpa
uj22mm4nccpa
сегодня в 17:18
Неужели это свершилось?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 17:17
Что за гусь этот Матыцын? 🤔
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 16:58
Все это херня ..
Главный вопрос сегодня - к кому перейдет Зарема ?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:58
Если федун соасем отколется от футбола лига станет чище.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:50, ред.
Кончается власть Федуна-
ликует народ из Тарасовки,
а лет через пять : "Нахрена
Арнольдыча было выбрасывать???"!
monah-10
monah-10 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 16:31
Скоро брякнет, что она теперь полноправная хозяйка клуба.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:23
Уже не первый раз об этом говорят,а воз и ныне там!
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 16:15
Ну как за это не выпить!
Храневец
Храневец
сегодня в 16:05
Прощай Леня ,спасибо тебе за все !
e7qu92cgztwy
e7qu92cgztwy
сегодня в 16:00
Вряд ли это чем-то поможет спартаку. Кроме Федуна в спартаке много вредителей.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:58
Кончилась эпоха Федуна, к этому шло.

Одно чемпионство за 18 лет для стабильно второго по финансированию клуба РПЛ - это, конечно, позор.

Конец эпохи ознаменовался разгулом Заремы, что, скорее всего, и подтолкнуло "Лукойл" к ограничению Федуна, который не может контролировать свою сожительницу, которая наносит ущерб клубу.

Эпоху Федуна будут вспоминать долго, было интересно, забавно, но, пожалуй, черта, которую можно подвести - это еще одно подтверждение того, что друг замминистра нефтяной промышленности СССР не равно дальновидный менеджер.
yj86fg3w74rj
yj86fg3w74rj
сегодня в 15:54
Ну наконец-то!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:52
На обновлённом Совете Директоров вступлением будет - прочтение басни И.Крылова "Квартет".....
xysgq2smps75
xysgq2smps75
сегодня в 15:48, ред.
Давно пора
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 15:47
Ну всё. На словах у нас чуть ли не новый топ-клуб рождается. Так красиво стелят.... Знаем мы это всё :)
Futurista
Futurista
сегодня в 15:44, ред.
Можно удалить Федуна из председателей...но председателя удалить из Федуна невозможно...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:43
А теперь ждём комментариев от Заремы.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:40
Федун перестанет быть председателем совета директоров «Спартака».
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 15:39
Так пошло.
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