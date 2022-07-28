Гаджиев прокомментировал назначение Мостового тренером команды Fight Nights

Президент компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал назначение Александра Мостового тренером медиакоманды Fight Nights.

Почему выбрали Мостового? Мы дружим, доверяем друг другу. Перечислять его достижения не имеет смысла, все и так их знают. Александр будет серьезным источником вдохновения для всех футболистов. В первый год это необходимо. Мостовой может вдохновить ребят на большие дела.

Не сомневаюсь ли в его тренерских навыках? Не могу давать ему оценку, как тренеру. Я знаю его, как великого футболиста, близкого друга. У Александра, конечно же, есть тренерские навыки. В медиафутболе тренеру сложнее работать, чем в профессиональном, потому что тяжело ставить задачи, угадывать с составами. Зачастую приходится иметь дело с непрофессиональными футболистами. Тренеру не позавидуешь, но уверен в том, что Александр справится.

Какие задачи у команды на сезон? Закрепиться в медиафутболе. Можно высокие слова говорить о том, что надо выиграть лигу. Во втором сезоне придется играть с командами, которые уже знают, что такое медиафутбол. Наша задача – адаптироваться, закрепиться и посмотреть, с чем это едят. Амбициозные задачи будем ставить в следующем сезоне.