Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначения

Гаджиев прокомментировал назначение Мостового тренером команды Fight Nights

сегодня, 20:49

Президент компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал назначение Александра Мостового тренером медиакоманды Fight Nights.

Почему выбрали Мостового? Мы дружим, доверяем друг другу. Перечислять его достижения не имеет смысла, все и так их знают. Александр будет серьезным источником вдохновения для всех футболистов. В первый год это необходимо. Мостовой может вдохновить ребят на большие дела.

Не сомневаюсь ли в его тренерских навыках? Не могу давать ему оценку, как тренеру. Я знаю его, как великого футболиста, близкого друга. У Александра, конечно же, есть тренерские навыки. В медиафутболе тренеру сложнее работать, чем в профессиональном, потому что тяжело ставить задачи, угадывать с составами. Зачастую приходится иметь дело с непрофессиональными футболистами. Тренеру не позавидуешь, но уверен в том, что Александр справится.

Какие задачи у команды на сезон? Закрепиться в медиафутболе. Можно высокие слова говорить о том, что надо выиграть лигу. Во втором сезоне придется играть с командами, которые уже знают, что такое медиафутбол. Наша задача – адаптироваться, закрепиться и посмотреть, с чем это едят. Амбициозные задачи будем ставить в следующем сезоне.

Все новости
Мостовой возглавит клуб бойцов Fight Nights в Медиалиге
Сегодня, 17:50
СлухиФедун перестанет быть председателем совета директоров «Спартака»
26 июля
Каттани станет спортивным директором академии ПСЖ
26 июля
ОфициальноБывший защитник «Интера» получил должность в клубе
25 июля
«Ювентус» взял на работу бывшего арбитра Серии А
24 июля
ОфициальноБелорусский специалист пополнил тренерский штаб «Алании»
23 июля
Все комментарии
e45csya3xr3q
e45csya3xr3q
сегодня в 21:11
чем бы дитя не тешилось...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:52
Вот и хорошо.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 