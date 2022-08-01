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Червиченко: «Лишь бы Зарему никто президентом „Спартака“ не выбрал»

вчера, 23:34

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова Заремы Салиховой, супруги владельца «красно-белых» Леонида Федуна, о возможной смене руководства в московском клубе.

Лишь бы Зарему никто президентом не выбрал, все остальное «Спартак» сможет пережить. Ну а что плохого в том, чтобы меня президентом назначить? Помнит девушка про меня, нервничает. Подозревает, видимо, что и выбрали бы.

Если предложили бы — это в 30 лет можно на такие вещи соглашаться, не до конца понимая, в какое болото погружаешься, когда еще много иллюзий. С точки зрения вершин моего возраста — не самая лучшая перспектива. Не то, чтобы авантюра, просто уже понимаю уровень ответственности, спроса — что люди хотят, как они этого хотят, насколько это важно и болезненно для многих людей. Не все понимают, как для многих людей важно все, что происходит. Спорт и спорт, проходят и проходят, а для кого-то это целая жизнь.

Проблемы в семье начинаются после поражения «Спартака». Когда ты молодой, тебе кажется, что все честно, все справедливо, не видишь моментов, далеких от спорта. Но сейчас уже понимаю, что не все так радужно. Политика, коррупция, да хотя бы то, что у нас чемпионат выстраивается под чемпионство одной команды. У нее есть клубы-сателлиты, решения принимаются — да об этом можно целую вечность говорить. Только есть ли в этом смысл?

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:30
Да Зарема больше тебя в футболе разбирается . И ,конечно ,она тебя помнит ! И сделает с тобой , мерзкий червяк ,вон чего !!! )))))
старина
старина
сегодня в 00:02
После тебя уже сам черт не страшен
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 00:01
Будет другой.
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