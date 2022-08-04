Аспиликуэта останется в «Челси»

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сегодня, 20:18

Защитник продолжит выступать за «Челси».

Сообщается, что испанец продлил контракт с лондонским клубом до 2024 года. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Ранее слухи связывали игрока с «Барселоной».