Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Аспиликуэта останется в «Челси»

сегодня, 20:18

Защитник Сезар Аспиликуэта продолжит выступать за «Челси».

Сообщается, что испанец продлил контракт с лондонским клубом до 2024 года. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Ранее слухи связывали игрока с «Барселоной».

Все новости
Слухи«Барселона» получит процент от перепродажи Пуча
Сегодня, 20:39
Слухи«Марсель» нацелился на Верету
Сегодня, 19:32
СлухиМертенс может перейти в «Галатасарай»
Сегодня, 19:16
Гальтье подтвердил, что ПСЖ интересуются Ренату Санчешем
Сегодня, 15:31
СлухиВернер готов сократить зарплату, чтобы вернуться в «Лейпциг»
Сегодня, 10:21
СлухиСтало известно, почему сорвался переход Алексея Миранчука в «Торино»
Сегодня, 09:54
Сортировать
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:11
Кэпа решили оставить 👌🏽
Через сезон, в 34 года можно будет продать в Барселону
008Maximus
008Maximus
сегодня в 21:04
Красавчик
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 20:57
Тухель правильный военный
Tex
Tex
сегодня в 20:30
Надеюсь Алонсо сплавят. Не могу его "игру" больше наблюдать...
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 20:25
Да будет так!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 20:19
Очень рад, в Барсе ему не место.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 