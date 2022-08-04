Аспиликуэта останется в «Челси»

Защитник Сезар Аспиликуэта продолжит выступать за «Челси».
Сообщается, что испанец продлил контракт с лондонским клубом до 2024 года. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.
Ранее слухи связывали игрока с «Барселоной».
Защитник Сезар Аспиликуэта продолжит выступать за «Челси».
Сообщается, что испанец продлил контракт с лондонским клубом до 2024 года. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.
Ранее слухи связывали игрока с «Барселоной».
Через сезон, в 34 года можно будет продать в Барселону
Через сезон, в 34 года можно будет продать в Барселону