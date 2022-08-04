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Каррера: «Кокорин слишком быстро перестал развиваться»

сегодня, 21:17

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на слова итальянского тренера Фабио Капелло, который назвал форварда «Фиорентины» Александра Кокорина нереализованным талантом.

Слова Фабио Капелло про Кокорина — чистая правда, я с ним согласен. Кокорин нравился мне как футболист, было видно, что он талантливый игрок с большим потенциалом. А не реализовался он, на мой взгляд, потому что слишком быстро перестал развиваться. Главная проблема Кокорина в менталитете — он был доволен тем, чего достиг, и не хотел жертвовать собой, чтобы стать топ-игроком.

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Caniggia
Caniggia
сегодня в 21:22
Главное, Кокоша и сейчас всем доволен!
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