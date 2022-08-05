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«Лион» обыграл «Аяччо». Команды доигрывали матч в неполных составах

вчера, 23:57
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион2 : 1Логотип футбольный клуб АяччоАяччоМатч завершен

«Лион» обыграл «Аяччо» в первом матче нового сезона Лиги 1 (2:1).

Счет открыл игрок лионцев Тете на 12-й минуте, Александр Ляказетт на 21-й минуте с пенальти удвоил преимущество команды. На 27-й был удален с поля вратарь «Лиона» Антони Лопеш. На 31-й минуте футболист корсиканцев Тома Мангани с пенальти отыграл один мяч. После этого Ромен Амума был удален с поля на 45+3-й минуте за вторую желтую карточку, что вновь сделало составы команд равными по количеству футболистов на поле.

В следующем туре «Лион» встретится с «Лорьяном», «Аяччо» сыграет против «Ланса».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:35
Могло быть хуже)
Gahi
Gahi
сегодня в 00:04
Трудно пришлось Лиону в этой игре.
Гость
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