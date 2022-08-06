«Ливерпуль» не сумел обыграть новичка АПЛ в матче первого тура

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сегодня, 16:27

«Ливерпуль» потерял очки в первом же туре нового сезона АПЛ , не сумев обыграть новичка элитного дивизиона «Фулхэм».

Матч завершился вничью 2:2, «Ливерпуль» дважды был вынужден отыгрываться по ходу матча и спас одно очко за 10 минут до конца встречи.