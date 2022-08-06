«Ливерпуль» не сумел обыграть новичка АПЛ в матче первого тура

«Ливерпуль» потерял очки в первом же туре нового сезона АПЛ, не сумев обыграть новичка элитного дивизиона «Фулхэм».
Матч завершился вничью 2:2, «Ливерпуль» дважды был вынужден отыгрываться по ходу матча и спас одно очко за 10 минут до конца встречи.
На дубль Александара Митровича ответили Дарвин Нуньес и Мохамед Салах. Уругваец забил в дебютном матче в АПЛ. Также на его счету голевая передача на Салаха. Также, в середине второго тайма получил травму и не сумел продолжить игру полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара.
PS МС рано радоваться вам в 1 туре с дядей Мойесом играть на выезде
PS МС рано радоваться вам в 1 туре с дядей Мойесом играть на выезде
Почему новичок высшего дивизиона играет так, что складывается впечатление: перед тобой матёрый волк, которому палец в рот не клади, и который ни в чём не уступает потенциальному лидеру, а футболисты - красавцы с отличной техникой и мобильные с первой до последней минуты.
Не жалко ни копейки (рубля), чтобы смотреть на это действо.
Почему новичок высшего дивизиона играет так, что складывается впечатление: перед тобой матёрый волк, которому палец в рот не клади, и который ни в чём не уступает потенциальному лидеру, а футболисты - красавцы с отличной техникой и мобильные с первой до последней минуты.
Не жалко ни копейки (рубля), чтобы смотреть на это действо.
Митрович слабо играл в Ньюкасле (всего 4 гола в Шипе), когда сороки выиграли Чемпионшип. При этом Ньюкасл забил больше всех в Шипе и по xG модели забивал из убойных ситуаций. В итоге лучшим бомбардиром стал Дуайт Гейл, а самым результативным в Шипе стал Крис Вуд который играл за Лидс. Вуд был шикарен в тех сезонах , но теперь шикарен Митрович. Такое в футболе бывает.
У дачи двум командам!
Митрович слабо играл в Ньюкасле (всего 4 гола в Шипе), когда сороки выиграли Чемпионшип. При этом Ньюкасл забил больше всех в Шипе и по xG модели забивал из убойных ситуаций. В итоге лучшим бомбардиром стал Дуайт Гейл, а самым результативным в Шипе стал Крис Вуд который играл за Лидс. Вуд был шикарен в тех сезонах , но теперь шикарен Митрович. Такое в футболе бывает.
У дачи двум командам!