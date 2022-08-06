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«Ливерпуль» не сумел обыграть новичка АПЛ в матче первого тура

сегодня, 16:27
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» потерял очки в первом же туре нового сезона АПЛ, не сумев обыграть новичка элитного дивизиона «Фулхэм».

Матч завершился вничью 2:2, «Ливерпуль» дважды был вынужден отыгрываться по ходу матча и спас одно очко за 10 минут до конца встречи.

На дубль Александара Митровича ответили Дарвин Нуньес и Мохамед Салах. Уругваец забил в дебютном матче в АПЛ. Также на его счету голевая передача на Салаха. Также, в середине второго тайма получил травму и не сумел продолжить игру полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара.

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 17:26
Если исходить от этого матча, то Фулхэм не является командой на вылет. Если с такой самоотдачей они сыграют против МС, Челси, МЮ, то и тут соперники могут потерять очки. Так что все оптимистично, учитывая что была гостевая ничья. Но нужно отметить что оборона Ливерпуля сыграла плохо, хотя с такой самоотдачей Фулхэм может создать проблемы топам АПЛ даже если команды сыграют хорошо в обороне.
Митрович слабо играл в Ньюкасле (всего 4 гола в Шипе), когда сороки выиграли Чемпионшип. При этом Ньюкасл забил больше всех в Шипе и по xG модели забивал из убойных ситуаций. В итоге лучшим бомбардиром стал Дуайт Гейл, а самым результативным в Шипе стал Крис Вуд который играл за Лидс. Вуд был шикарен в тех сезонах , но теперь шикарен Митрович. Такое в футболе бывает.
У дачи двум командам!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 17:26
Тем более, что (не хочется говорить "благодаря", ибо трагедия - всегда трагедия) после некоторых событий я зашел на первый же попавшийся сайт вчера и нашел десяток ссылок на трансляции, а год назад за это кучу денег надо было платить или искать час.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Бык без трезубца (раскрыть)
сегодня в 17:24
Вообще интересно, что мы у Тен Хага увидим) Ведь когда-то и Магвайер хорошим игроком был)

https://www.youtube.com/shorts/j2KYP6ZW4U0
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 17:23
Смотрел. Задаю себе и другим почитателям английского футбола риторический вопрос: почему АПЛ так завораживает зрителя ? Завораживает так, что не хочется отрываться даже на минуту, чтобы пойти на кухню и сварганить себе бутерброд с колбасой, боясь пропустить что-то интересное.
Почему новичок высшего дивизиона играет так, что складывается впечатление: перед тобой матёрый волк, которому палец в рот не клади, и который ни в чём не уступает потенциальному лидеру, а футболисты - красавцы с отличной техникой и мобильные с первой до последней минуты.
Не жалко ни копейки (рубля), чтобы смотреть на это действо.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 17:18
Возможно даже забьет больше чем Роналду.
pomor45
pomor45
сегодня в 17:03
Всё-таки трудное это дело - преодолеть спесь лидера к новичку или аутсайдеру. Дежавю с матчем Химки - Зенит.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ aNOOBis (раскрыть)
сегодня в 17:01
Так он болельщик скаузеров и про них пишет))
lukarelli
lukarelli
сегодня в 16:59
голова хохлами забита
aNOOBis
aNOOBis ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
сегодня в 16:59
Это второй матч ;-)
Первый был вчера
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:59
Фулхэм молодцы!
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 16:52
Вот за это мы и любим АПЛ!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 16:51
Первый матч сезона получился не очень большую часть матча Ливерпуль пытался вскрыть оборону, а когда начало получаться , забили гол, сами себя привезли пенальти,сами виноваты, одно очко лучше чем 0, но эта потеря может дорого стоить, посмотрим, как сыграют конкуренты.
3ton
3ton ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 16:49, ред.
Открою тебе тайну )) на АПЛ куда проще делать прогнозы и куда легче читаются матчи
ОЗ зашло на ура
Nazi
Nazi
сегодня в 16:47
Не знаю что сказать, или я зверски скучаю по АПЛ времен Венгера - Фергюссона, или АПЛ превратился в лигу тупых атлетов-качков.. Смотреть можно, удовольствия ноль..
Elliada
Elliada
сегодня в 16:47
Ливерпуль ожидал легкой победы от команды, которая только вышла из Чемпионшипа. В итоге Фулхэм показал, что их нельзя недооценивать. Могли победить, но ничья тоже неплохо
Неэгоист
Неэгоист ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 16:45
Вопросы не ко мне... К кому - сам знаешь... Пиши ему в инсту... Можно с эмодзи...
allemz
allemz ответ Неэгоист (раскрыть)
сегодня в 16:42
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    сегодня в 16:42
    Первый тур иногда бывает таким.
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 16:40, ред.
    Митрович хорош, два гола самому Ливерпулю это дорого стоит фулхэм припаднес сюрприз, будет интересно за ними наблюдать, Пенальти ворота Ливера скорей был чем нет это заставило Ливерпуль проснутся ничья для них хороший результат могло быть и хуже Нуньес тоже показал приличный уровень игры.

    PS МС рано радоваться вам в 1 туре с дядей Мойесом играть на выезде
    Imrebellion
    Imrebellion
    сегодня в 16:39
    Игроки Фулхема удивили. На каждой позиций выделялись отличными решениями и финтами, как детей обыгрывали)
    Неуклюжая пенка Вандейка на Митровиче иллюстрация всего матча
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    сегодня в 16:39
    Поздравляю Манчестер Сити с чемпионством!
    allemz
    allemz
    сегодня в 16:36, ред.
    Типичный ливер как всегда напрягается ради понтов не в тех матчах, пренебрегая важными, чтобы остаться ни с чем)) Дача в обороне чумовая! Маркус Физрук Силва приятно удивляет!
    Неэгоист
    Неэгоист
    сегодня в 16:35
    Вот и футбол пришел... Пора уже... Эгоизм и ботокс гелевого уже порядком надоели... Как и он сам...
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 16:35
    Это АПЛ, больше сказать нечего.
    Есть желание потерять деньги - делай ставки на туманный Альбион)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 16:33
    Клопп не посмотрел, наверное, это видео, как Митрович забил в прошлом сезоне 43 гола в Чемпионшипе, в итоге увидел, как он забивает ещё два в АПЛ))

    Imrebellion
    Imrebellion
    сегодня в 16:28
    Тревожно за дерби
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