«Зенит» в меньшинстве сыграл с «Ахматом» вничью

«Ахмат» и «Зенит» не выявили победителя в матче 4-го тура РПЛ (0:0).
Петербуржцы с 41-й минуты играли в меньшинстве: прямую красную карточку получил голкипер Даниил Одоевский. Вместо него в воротах доигрывал Михаил Кержаков, заменивший Андрея Мостового.
После матча «Зенит» идет на 3-м месте (8 очков), «Ахмат» расположился на 8-й строчке (5 очков).
В другом матче тура «Краснодар» разгромил «Локомотив».
По алфавиту снизу!).
Место в таблице при равенстве очков, побед, забитых мячей и разнице определяется по числу сухих матчей. У ЦСКА игр на 0 две, а у Спартака -одна. Так что не фантазируй.
По алфавиту снизу!).
Место в таблице при равенстве очков, побед, забитых мячей и разнице определяется по числу сухих матчей. У ЦСКА игр на 0 две, а у Спартака -одна. Так что не фантазируй.
С Химками отскочили, с Ахматом тоже отскочили в меньшинстве.
А грозненцы молодцы!
С Химками отскочили, с Ахматом тоже отскочили в меньшинстве.
А грозненцы молодцы!