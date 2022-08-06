Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Зенит» в меньшинстве сыграл с «Ахматом» вничью

сегодня, 22:04
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Ахмат» и «Зенит» не выявили победителя в матче 4-го тура РПЛ (0:0).

Петербуржцы с 41-й минуты играли в меньшинстве: прямую красную карточку получил голкипер Даниил Одоевский. Вместо него в воротах доигрывал Михаил Кержаков, заменивший Андрея Мостового.

После матча «Зенит» идет на 3-м месте (8 очков), «Ахмат» расположился на 8-й строчке (5 очков).

В другом матче тура «Краснодар» разгромил «Локомотив».

Все новости
«Краснодар» разгромил «Локомотив»
Сегодня, 22:03
«Челси» минимально обыграл «Эвертон»
Сегодня, 21:39
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Байер»
Сегодня, 21:27
«Страсбур» уступил «Монако»
Сегодня, 19:57
ЦСКА забил «Факелу» 4 гола в матче 4-го тура Премьер-Лиги
Сегодня, 19:33
«Тоттенхэм» крупно обыграл «Саутгемптон»
Сегодня, 18:53
Сортировать
Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 22:13
Отфланговали бразильцев в очередной раз...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:13
ZIBO rockZIBO rock ответ Kolenok (раскрыть) 10 / 345сегодня в 22:08
По алфавиту снизу!).
Место в таблице при равенстве очков, побед, забитых мячей и разнице определяется по числу сухих матчей. У ЦСКА игр на 0 две, а у Спартака -одна. Так что не фантазируй.
Аспект
Аспект
сегодня в 22:13
Жаль, что чеченцы не нахлобучили политпроект.
Kolenok
Kolenok ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 22:12
А как не болеть,если ничего Белого в цветах не осталось!
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 22:11
А я еще утром писал почему Зениту тяжело играть в Грозном! Да потому что админресурс им не позволяет включать авторитет главного болельщика Ахмата!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Бубнин (раскрыть)
сегодня в 22:10
Эти "звезды" Зенита получают больше, чем в командах ТОП-5 Европы. А все потому, что деньги шальные.
makkie
makkie
сегодня в 22:10
Проявляется болезнь Зенита терять очки на выезде.
С Химками отскочили, с Ахматом тоже отскочили в меньшинстве.

А грозненцы молодцы!
Kolenok
Kolenok ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 22:09
Видел у магаза Красно-Белое,с Мишкой Д.Артеньяном пузы.ь брали.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Kolenok (раскрыть)
сегодня в 22:08
По алфавиту снизу!)
Kolenok
Kolenok
сегодня в 22:08
Как таблица формируется при равенстве голов и очков,соккер разжуй!?
Бубнин
Бубнин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 22:08
То ли дело голодающие москвичи. Еле концы с концами сводят, играя бесплатно.
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 22:07
Петржелу не видели?!)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:05
И это команда миллионеров.? А за что им Газпром деньги платит?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 