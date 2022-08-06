«Зенит» в меньшинстве сыграл с «Ахматом» вничью

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сегодня, 22:04

«Ахмат» и «Зенит» не выявили победителя в матче 4-го тура РПЛ (0:0).

Петербуржцы с 41-й минуты играли в меньшинстве: прямую красную карточку получил голкипер Даниил Одоевский. Вместо него в воротах доигрывал Михаил Кержаков, заменивший Андрея Мостового.

После матча «Зенит» идет на 3-м месте (8 очков), «Ахмат» расположился на 8-й строчке (5 очков).

В другом матче тура «Краснодар» разгромил «Локомотив».