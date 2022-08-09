«Пасуш де Феррейра» возьмёт в аренду игрока «Манчестер Сити»

«Пасуш де Феррейра» возьмёт в аренду нападающего «Манчестер Сити» Кайки.
Срок арендного соглашения составит 1 год, 19-летний бразилец мог также перейти в клуб из Бельгии или Франции, но футболист отказался. Сегодня игрок завершит медосмотр для перехода в португальскую команду.
Трансферная стоимость бразильца составляет 14 миллионов евро.
Бразильцы разговаривают на португальском и проблем не возникнет, тем более это похожие нации. Португальцев так и называют европейскими бразильцами.
Бразильцы разговаривают на португальском и проблем не возникнет, тем более это похожие нации. Португальцев так и называют европейскими бразильцами.