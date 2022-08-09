Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковПортугалия. Примейра 2022/2023

«Пасуш де Феррейра» возьмёт в аренду игрока «Манчестер Сити»

сегодня, 13:10

«Пасуш де Феррейра» возьмёт в аренду нападающего «Манчестер Сити» Кайки.

Срок арендного соглашения составит 1 год, 19-летний бразилец мог также перейти в клуб из Бельгии или Франции, но футболист отказался. Сегодня игрок завершит медосмотр для перехода в португальскую команду.

Трансферная стоимость бразильца составляет 14 миллионов евро.

Все новости
Официально«Эвертон» арендовал защитника «Вулверхэмптона» Коуди
Сегодня, 00:01 Фото
Официально«Сампдория» арендовала футболиста «Ромы»
Вчера, 20:08
Официально«Хоффенхайм» арендовал защитника «Лейпцига» Анхелиньо
Вчера, 20:07 Фото
ОфициальноСэм Ламмерс перешёл из «Аталанты» в «Эмполи»
Вчера, 13:44
ОфициальноМерт Четин перешёл в «Лечче» на правах аренды
Вчера, 10:50
Слухи«Торино» может арендовать Влашича у «Вест Хэма»
Вчера, 10:12
Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 13:18, ред.
Это естественно, что Кайки отказался от клубов Франции и Бельгии, а предпочёл португальский клуб.
Бразильцы разговаривают на португальском и проблем не возникнет, тем более это похожие нации. Португальцев так и называют европейскими бразильцами.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 