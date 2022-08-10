Томори находится в шаге от продления контракта с «Миланом»

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сегодня, 13:50

Агенты сегодня встретятся с «Миланом», чтобы попытаться завершить продление контракта.



Если встреча пройдет хорошо, англичанин подпишет новый договор до 2027 года. Переговоры о продлении соглашения с 24-летним футболистом начались в мае.