Томори находится в шаге от продления контракта с «Миланом»

Агенты Фикайо Томори сегодня встретятся с «Миланом», чтобы попытаться завершить продление контракта.
Если встреча пройдет хорошо, англичанин подпишет новый договор до 2027 года. Переговоры о продлении соглашения с 24-летним футболистом начались в мае.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ