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Томори находится в шаге от продления контракта с «Миланом»

сегодня, 13:50

Агенты Фикайо Томори сегодня встретятся с «Миланом», чтобы попытаться завершить продление контракта.

Если встреча пройдет хорошо, англичанин подпишет новый договор до 2027 года. Переговоры о продлении соглашения с 24-летним футболистом начались в мае.

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