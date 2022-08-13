«Локомотив» ни разу не победил в этом сезоне РПЛ

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, «железнодорожники» ещё ни разу не победили в этом сезоне чемпионата России.
Только сезон 1996 года «Локомотив» начинал без побед после пяти туров.
Сейчас 0 побед, 3 ничьи (отскоки), 2 поражения... Процент считать?)
Скажите мне, господа руководители Локомотива (я понимаю, что вероятность, что они это увидят - 0,5%), почему я, диванный псевдо-недо-эксперт, посмотрел статистику немца, посмотрел нарезку из 10 матчей, почитал в переводчике отзывы и комментарии о нем, и пришел к выводу - что это дно. А вы не смогли? Вы вообще хоть немножко профпригодны? Нет, судя по текущим делам...
Или, всё же, распил на 1 месте, а спорт на 16 ом? И это целенаправленно засветить молодёжь и распродать, набив карманы, плюс растащить бюджет?
А может комбо? И непригодны и аферисты?
Имейте совесть, уйдите... Все... от штаба, до руководства и всяких агентов, типа Томаса Цорна, косящего под немца, а на деле местный деревенский Тимур, родившийся и живший в подмосковье...
Сейчас 0 побед, 3 ничьи (отскоки), 2 поражения... Процент считать?)
Скажите мне, господа руководители Локомотива (я понимаю, что вероятность, что они это увидят - 0,5%), почему я, диванный псевдо-недо-эксперт, посмотрел статистику немца, посмотрел нарезку из 10 матчей, почитал в переводчике отзывы и комментарии о нем, и пришел к выводу - что это дно. А вы не смогли? Вы вообще хоть немножко профпригодны? Нет, судя по текущим делам...
Или, всё же, распил на 1 месте, а спорт на 16 ом? И это целенаправленно засветить молодёжь и распродать, набив карманы, плюс растащить бюджет?
А может комбо? И непригодны и аферисты?
Имейте совесть, уйдите... Все... от штаба, до руководства и всяких агентов, типа Томаса Цорна, косящего под немца, а на деле местный деревенский Тимур, родившийся и живший в подмосковье...
Николич показывал ведь не плохой результат. ну такого старта я не ожидал
Николич показывал ведь не плохой результат. ну такого старта я не ожидал
Знатно Рангник развалил Локо, у МЮ та же фигня после посещения отца немецкого футбола.
Палыч приди, Локо подними?
Нужно больше немцев?
Таким манером прямой путь в ФНЛ , не видно за счёт чего могут усилить игру, и дело не в тренере— Цорн должен уйти и отдать наворованное— там столько— можно новую команду строить…
Что делают Немецкие легионеры в "Локомотиве"? Почему руководство устраивает все матчи, ведь нужно что-то предпринимать, пока не поздно. Дожили 4-12 разница и сегодня просто отскочили, а иначе не скажешь. Пора железнодорожникам вставать на рельсы, вот только кочегар мышей не ловит...))) Удачи "Локо" в срочном выправлении ситуации и пора побеждать.
По игре Крылья должны были забивать минимум 3, просто не хватило класса.
Не видел ни одного акцентированного удара в створ ворот в исполнении Локомотива в игре.
Хорошо, что Камано не забил, иначе были ли бы сомнения в профпригодности тренерского штаба, в виде 3х очков и первой победы, а так всё очевидно - при преимуществе состава, тренеры Локомотива - ноль.
Крылья Советов оставили очень симпатичное впечатление. Локомотив - тяжёлые эмоции и отвращение - тренерской работой, которой совсем не видно.
Локо - сочувствие болельщикам
Знатно Рангник развалил Локо, у МЮ та же фигня после посещения отца немецкого футбола.
Палыч приди, Локо подними?
Нужно больше немцев?
Таким манером прямой путь в ФНЛ , не видно за счёт чего могут усилить игру, и дело не в тренере— Цорн должен уйти и отдать наворованное— там столько— можно новую команду строить…
Что делают Немецкие легионеры в "Локомотиве"? Почему руководство устраивает все матчи, ведь нужно что-то предпринимать, пока не поздно. Дожили 4-12 разница и сегодня просто отскочили, а иначе не скажешь. Пора железнодорожникам вставать на рельсы, вот только кочегар мышей не ловит...))) Удачи "Локо" в срочном выправлении ситуации и пора побеждать.
По игре Крылья должны были забивать минимум 3, просто не хватило класса.
Не видел ни одного акцентированного удара в створ ворот в исполнении Локомотива в игре.
Хорошо, что Камано не забил, иначе были ли бы сомнения в профпригодности тренерского штаба, в виде 3х очков и первой победы, а так всё очевидно - при преимуществе состава, тренеры Локомотива - ноль.
Крылья Советов оставили очень симпатичное впечатление. Локомотив - тяжёлые эмоции и отвращение - тренерской работой, которой совсем не видно.
Локо - сочувствие болельщикам
Отскок дичайший. Такого мрака даже при Смородской не было, хотя казалось бы куда хуже? Оказывается, есть куда..
Дна не видно
Отскок дичайший. Такого мрака даже при Смородской не было, хотя казалось бы куда хуже? Оказывается, есть куда..
Дна не видно