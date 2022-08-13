«Локомотив» ни разу не победил в этом сезоне РПЛ

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сегодня, 18:18

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, «железнодорожники» ещё ни разу не победили в этом сезоне чемпионата России.

Только сезон 1996 года «Локомотив» начинал без побед после пяти туров.