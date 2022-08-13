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«Локомотив» ни разу не победил в этом сезоне РПЛ

сегодня, 18:18

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, «железнодорожники» ещё ни разу не победили в этом сезоне чемпионата России.

Только сезон 1996 года «Локомотив» начинал без побед после пяти туров.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:40
Болельщиков Локо просто жалко. Такое убожество наблюдать от своей любимой команды.... :( За кричалку про "немца" - respect!!!

Сейчас 0 побед, 3 ничьи (отскоки), 2 поражения... Процент считать?)

Скажите мне, господа руководители Локомотива (я понимаю, что вероятность, что они это увидят - 0,5%), почему я, диванный псевдо-недо-эксперт, посмотрел статистику немца, посмотрел нарезку из 10 матчей, почитал в переводчике отзывы и комментарии о нем, и пришел к выводу - что это дно. А вы не смогли? Вы вообще хоть немножко профпригодны? Нет, судя по текущим делам...

Или, всё же, распил на 1 месте, а спорт на 16 ом? И это целенаправленно засветить молодёжь и распродать, набив карманы, плюс растащить бюджет?

А может комбо? И непригодны и аферисты?

Имейте совесть, уйдите... Все... от штаба, до руководства и всяких агентов, типа Томаса Цорна, косящего под немца, а на деле местный деревенский Тимур, родившийся и живший в подмосковье...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 18:39
Что происходит с Локомотивом?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:36
Цорн в действии... Жаль Паровоз
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:34
Да уж.... Руководство делает громкие заявления и непонятные трансферы, а тренер не знает о Дне железнодорожника.... и что ждать от команды??????
протон
протон
сегодня в 18:32
Ну так всё было очевидно, это вам за Сёмина. Благодарите торгашей в менеджменте, Кикнадзе, Мещерякова, Васюткина, который пиар им обеспечивал. Всех, как говорится, вспомним. Не забыть и не простить. Почистите карму пока не поздно, верните Палыча, вернитесь в топ, наведите порядок в академии и в персонале, соберите в клубе всех толковых лиц, кому дорог легендарный бренд, через несколько лет достойно проводите Палыча на пенсию, дав почетную должность и обеспечьте адекватную преемственность.
Николич показывал ведь не плохой результат. ну такого старта я не ожидал
протон
протон
сегодня в 18:30
В следующем сезоне будут рубится с Рубином в пердиве
Знатно Рангник развалил Локо, у МЮ та же фигня после посещения отца немецкого футбола.
Палыч приди, Локо подними?
Нужно больше немцев?
Таким манером прямой путь в ФНЛ , не видно за счёт чего могут усилить игру, и дело не в тренере— Цорн должен уйти и отдать наворованное— там столько— можно новую команду строить…
Что делают Немецкие легионеры в "Локомотиве"? Почему руководство устраивает все матчи, ведь нужно что-то предпринимать, пока не поздно. Дожили 4-12 разница и сегодня просто отскочили, а иначе не скажешь. Пора железнодорожникам вставать на рельсы, вот только кочегар мышей не ловит...))) Удачи "Локо" в срочном выправлении ситуации и пора побеждать.
По игре Крылья должны были забивать минимум 3, просто не хватило класса.
Не видел ни одного акцентированного удара в створ ворот в исполнении Локомотива в игре.
Хорошо, что Камано не забил, иначе были ли бы сомнения в профпригодности тренерского штаба, в виде 3х очков и первой победы, а так всё очевидно - при преимуществе состава, тренеры Локомотива - ноль.
Крылья Советов оставили очень симпатичное впечатление. Локомотив - тяжёлые эмоции и отвращение - тренерской работой, которой совсем не видно.

Локо - сочувствие болельщикам
drug01
drug01
сегодня в 18:29
Плохо старт локо!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 18:27
Цорн - это приговор
протон
протон
сегодня в 18:25, ред.
Такого дна в Локомотиве точно никогда не было.... Какие антирекорды они ещё должны побить, чтобы наконец распустили этот цирк из так называемых руководителей и тренеров? Терпения нам всем ((((
Отскок дичайший. Такого мрака даже при Смородской не было, хотя казалось бы куда хуже? Оказывается, есть куда..
Дна не видно
Гость
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