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«Расстроен, но мне не 18 лет». Лунёв — о травме в дебютном матче за «Байер»

сегодня, 21:06

Вратарь «Байера» Андрей Лунёв прокомментировал травму, которую он получил в своём дебютном матче за команду из Леверкузена против «Аугсбурга» (1:2).

Я, конечно, расстроен, но мне не 18 лет, и я понимаю, что профессиональный футбол — это регулярные травмы. Этому подвержены все. Возьмите прошлый сезон «Байера»: перед началом сезона травму получил Тапсоба, в первой же игре на Кубок вылетел Беллараби, по ходу сезона на длительные периоды выбывали Шик, Вирц, Адли, Фримпонг, Фосу-Менса. В этом году в первом туре травмировался Андрих, многие остаются в лазарете.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 21:18
Уже не вспомню нашего игрока в Европе, который бы играл если не стабильно, то хотя бы без травм и повреждений.
Головин, Миранчук, Черышев (хоть и не играл в российских клубах), Кокорень (это отдельный прикол) Лунев теперь... РПЛ в настолько лайтовом режиме играется, что европейский темп просто не тянут.
nndme9kc3fgk
nndme9kc3fgk
сегодня в 21:08
ну надо же как не везет Луневу...
Гость
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