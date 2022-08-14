«Расстроен, но мне не 18 лет». Лунёв — о травме в дебютном матче за «Байер»

Вратарь «Байера» прокомментировал травму, которую он получил в своём дебютном матче за команду из Леверкузена против «Аугсбурга» (1:2).

Я, конечно, расстроен, но мне не 18 лет, и я понимаю, что профессиональный футбол — это регулярные травмы. Этому подвержены все. Возьмите прошлый сезон «Байера»: перед началом сезона травму получил Тапсоба, в первой же игре на Кубок вылетел Беллараби, по ходу сезона на длительные периоды выбывали Шик, Вирц, Адли, Фримпонг, Фосу-Менса. В этом году в первом туре травмировался Андрих, многие остаются в лазарете.