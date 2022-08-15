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«КАМАЗ» удержал лидерство в турнирной таблице. Итоги 5-го тура Первой лиги

сегодня, 21:55

Завершились все матчи 5 тура Первой лиги. По его итогам КАМАЗ удержал первое место в турнирной таблице.

Велес" — «Уфа» 0:2
Голы: Ортис Дилан 12, Камилов Владислав 78

«Волга» — «КАМАЗ» 0:2
Голы: Серченков Сергей 54, Цыганцов Алексей 69 (автогол)

«Шинник» — «Родина» 1:1
Голы: Семенов Андрей 6 — Морозов Владислав 56

«Волгарь» — «Енисей» 2:0
Голы: Стефанович Илья 62, Лесников Дмитрий 90+1

«Арсенал» — «Динамо » 1:1
Голы: Яковлев Михаил 57 — Юсупов Залимхан 36

«СКА-Хабаровск» — «Балтика» 2:2
Голы: Алейников Василий 49, Петров Илья 61 (пенальти) — Дудиев Аслан 89, Лазарев Владислав 90+2

«Алания» — «Нефтехимик» 1:0
Гол: Хабалов Алан 8 (пенальти)

«Краснодар-2» — «Акрон» 0:1
Гол: Савичев Константин 7

«Рубин» — «Кубань» 3:0
Голы: Фамейе Джоэль 34, Зотов Александр 38, Лисакович Виталий 61 (пенальти)

«КАМАЗ» удержал лидерство в турнирной таблице. Итоги 5-го тура Первой лиги

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протон
протон
сегодня в 22:15
КАМАЗ прёт вперед, как на ралли Париж-Дакар. Так держать!
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