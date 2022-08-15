«КАМАЗ» удержал лидерство в турнирной таблице. Итоги 5-го тура Первой лиги

Завершились все матчи 5 тура Первой лиги. По его итогам КАМАЗ удержал первое место в турнирной таблице.
Велес" — «Уфа» 0:2
Голы: Ортис Дилан 12, Камилов Владислав 78
«Волга» — «КАМАЗ» 0:2
Голы: Серченков Сергей 54, Цыганцов Алексей 69 (автогол)
«Шинник» — «Родина» 1:1
Голы: Семенов Андрей 6 — Морозов Владислав 56
«Волгарь» — «Енисей» 2:0
Голы: Стефанович Илья 62, Лесников Дмитрий 90+1
«Арсенал» — «Динамо » 1:1
Голы: Яковлев Михаил 57 — Юсупов Залимхан 36
«СКА-Хабаровск» — «Балтика» 2:2
Голы: Алейников Василий 49, Петров Илья 61 (пенальти) — Дудиев Аслан 89, Лазарев Владислав 90+2
«Алания» — «Нефтехимик» 1:0
Гол: Хабалов Алан 8 (пенальти)
«Краснодар-2» — «Акрон» 0:1
Гол: Савичев Константин 7
«Рубин» — «Кубань» 3:0
Голы: Фамейе Джоэль 34, Зотов Александр 38, Лисакович Виталий 61 (пенальти)