С тульского «Арсенала» сняли запрет на регистрацию игроков

С тульского «Арсенала» сняты ограничения на регистрацию футболистов. Санкции были применены по отношению к клубу из-за задолженностей по зарплате перед бывшим защитником туляков Тарасом Бурлаком. На официальном сайте РФС сказано:
Удовлетворить заявление «Арсенала» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры. В связи с исполнением клубом решения палаты по разрешению споров от 30 июня 2022 года по делу Тарас Бурлак vs. ФК «Арсенал» снять соответствующий запрет. «Арсенал» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов