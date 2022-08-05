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С тульского «Арсенала» сняли запрет на регистрацию игроков

вчера, 23:30

С тульского «Арсенала» сняты ограничения на регистрацию футболистов. Санкции были применены по отношению к клубу из-за задолженностей по зарплате перед бывшим защитником туляков Тарасом Бурлаком. На официальном сайте РФС сказано:

Удовлетворить заявление «Арсенала» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры. В связи с исполнением клубом решения палаты по разрешению споров от 30 июня 2022 года по делу Тарас Бурлак vs. ФК «Арсенал» снять соответствующий запрет. «Арсенал» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов

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Источник: rfs.ru
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ac5v4cx27n22
ac5v4cx27n22
вчера в 23:36
Это очень приятная новость...
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