С тульского «Арсенала» сняли запрет на регистрацию игроков

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вчера, 23:30

С тульского «Арсенала» сняты ограничения на регистрацию футболистов. Санкции были применены по отношению к клубу из-за задолженностей по зарплате перед бывшим защитником туляков Тарасом Бурлаком. На официальном сайте РФС сказано: