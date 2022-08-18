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Канчельскис: «Для „Спартака“ Промес хорош, для Европы он не подходил»

сегодня, 00:23

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что советовал футболисту «Спартака» Квинси Промесу остаться в чемпионате России.

Я говорил Квинси, когда он уезжал в Европу: не уезжай, подпишешь контракт на 10 лет со «Спартаком». Он – нет, нет, кричал, пыжился. Поехал в Европу, нигде не сыграл, ничего не сделал. Вернулся в «Спартак», и опять все считают, что он лучший. Я ему говорил пять лет назад: «Не езжай никуда, сиди в „Спартаке“, будешь героем, тебе памятник поставят». Но он всё-таки уехал. Какая Европа? В Испании – ноль, у себя дома в «Аяксе» – ноль. Европа – это Европа. Уровень чемпионата России намного ниже.

Давайте будем честны друг перед другом, а не кричать, что у нас чемпионат в порядке. Вот вам и уровень Квинси. Для «Спартака» он хорош, для Европы он не подходил. То, что я и говорил изначально, доказано на практике. Возможно, он станет лучшим бомбардиром. Так он докажет и сам себе, и всем, что он лучший. Возможно, он хочет вернуться в Европу, но сейчас он лидер в команде.

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Все комментарии
Федянчик
Федянчик
сегодня в 00:44
Практически ни один игрок уходя из России не заиграл на мировом уровне (по крайней мере в последние года).
протон
протон
сегодня в 00:29
В Аяксе нормально забивал, в Спартаке конечно он лучший игрок десятилетия.
Сейчас они отлично с Зобниным взаимодействуют, весёлые карусели на левом фланге устраивают, как в лучшие времена.
Промес отлично играл в Севилье, когда выпускали.
Всегда был одним из лучших, отлично обострял,
техника даже в испанском чемпе выделялась.
Да о чем говорить, если он за сборную (Голландии на минуточку!) феерил не раз и постоянно приглашался, до того как стал Мэкки-ножом.
протон
протон
сегодня в 00:25, ред.
В Аяксе он круто играл, был в основе.
А в Севилье он шёл к другому тренеру. Его ставили на фланг при 3-5-2, понятно, что не его позиция. Даже с учётом этого он за Севилью сыграл более 30 матчей в ла лиге. Покажите мне полного ноля с такой же статистикой.
В Севилье да, не очень получилось. Но и не ноль точно. А в Голландии то какой ноль? Играл, забивал. У человека под полтинник матчей в сборной. И на тебе - ноль.
Гость
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