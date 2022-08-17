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Федотов поделился мнением об итогах жеребьёвки Кубка России

сегодня, 23:01

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил итоги жеребьёвки группового турнира Клубов РПЛ в Кубке России.

Все группы ровненькие по составу. Мы играем с двумя клубами, в которых мне удалось поработать, это «Сочи» и «Урал». Плюс играем с «Торпедо», не будет лишнего переезда. В плане логистики очень хорошо, что нет команд из городов с закрытыми аэропортами, все достаточно удобно.

Будем ли мы всегда выставлять оптимальный состав, или будем давать игровую практику тем, кто мало получает ее в чемпионате? Сейчас об этом говорить преждевременно. Придет время, и мы уже будем отталкиваться от тех обстоятельств, в которых будем находиться. Ротация будет необходима, и на 100 процентов могу сказать, что игроки, которые мало задействованы, будут получать игровое время. Но мы настроены на победу в каждом матче, и подходить к выбору состава и тактики будем с соответствующим настроем.

Плюс есть новички, которых надо адаптировать в наш процесс. В этом плане как нельзя кстати такой розыгрыш турнира. Благодаря этому формату мы получили много интересных матчей. У нас будут хорошие игры в группе, и не только с «Сочи» и «Уралом». Думаю, для столичных болельщиков и для фанатов «Торпедо» эти дополнительные матчи будут интересны. В других группах есть такие противостояния, как между «Зенитом» и «Спартаком». То, что таких матчей будет сыграно больше, пойдет на пользу российскому футболу.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 23:09
Пара матчей чемпиона с народными...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 23:09
Где Сочи и ЦСКА ничего не вижу ровненького. Приподнимите мне веки).
Гость
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