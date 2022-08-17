Осинькин: «Мотивированный „Зенит“ – это самая сильная команда чемпионата»

Главный тренер «Крыльев Советов» поделился мнением об итогах жеребьевки группового турнира клубов РПЛ в Кубке России.

Из первой и третьей корзин в нашу группу попали самые сильные соперники. С другой стороны, болельщикам всегда приятно посмотреть на такие команды. Надеюсь, что на стадион придёт достаточно много болельщиков, они порадуются. И «Факел» достаточно интересная команда, тоже будет очень много зрителей в Воронеже. Спортивный интерес точно будет.

Несмотря на то, что «Спартак» действительно играет в хороший футбол, думаю, что мотивированный «Зенит» – это самая сильная команда чемпионата.