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Осинькин: «Мотивированный „Зенит“ – это самая сильная команда чемпионата»

сегодня, 22:29

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об итогах жеребьевки группового турнира клубов РПЛ в Кубке России.

Из первой и третьей корзин в нашу группу попали самые сильные соперники. С другой стороны, болельщикам всегда приятно посмотреть на такие команды. Надеюсь, что на стадион придёт достаточно много болельщиков, они порадуются. И «Факел» достаточно интересная команда, тоже будет очень много зрителей в Воронеже. Спортивный интерес точно будет.

Несмотря на то, что «Спартак» действительно играет в хороший футбол, думаю, что мотивированный «Зенит» – это самая сильная команда чемпионата.

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DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 22:50
Зенит мотивирован по примеру Кокорина - разгильдяйство в атаке и "что-то надо" в обороне. Да и пофиг, старым ссокерчанам главное обсудить Дзюбу (его волосатую латексную лапу), как "Газпром бороздит просторы РПЛ" без трактора "Беларусь" , как герой поножовщины превращается в лидера РПЛ...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 22:44, ред.
КС важно сыграть хорошо с Факелом победа дома и как минимум ничья на выезде и дальше шагать в кубке. .

Дело в том, что новый формат кубка сделан как раз против таких команд как КС и Факел.

Если мы привыкли видеть сенсации в виде Тосно, Химки, Терек, и других команд раньше, то сейчас, извольте, забудьте.

Путь РПЛ это на 99,9% команда гранд, а остальные гранды оступившись раз потом разыграют вторую путёвку в финал.
Думаю сенсации не стоит ждать.

Кубок умер... да здравствует новый старый кубок лиги, а кубок России умер...

Моё мнение кубок России оставить в прежнем формате, а кубок лиги отдельно. Но у нас решили объединить два кубка, превратив в абсурд всё!
z75n5k5zc9t2
z75n5k5zc9t2
сегодня в 22:31
Это верно согласен
Гость
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