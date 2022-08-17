Осинькин: «Мотивированный „Зенит“ – это самая сильная команда чемпионата»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об итогах жеребьевки группового турнира клубов РПЛ в Кубке России.
Из первой и третьей корзин в нашу группу попали самые сильные соперники. С другой стороны, болельщикам всегда приятно посмотреть на такие команды. Надеюсь, что на стадион придёт достаточно много болельщиков, они порадуются. И «Факел» достаточно интересная команда, тоже будет очень много зрителей в Воронеже. Спортивный интерес точно будет.
Несмотря на то, что «Спартак» действительно играет в хороший футбол, думаю, что мотивированный «Зенит» – это самая сильная команда чемпионата.
Дело в том, что новый формат кубка сделан как раз против таких команд как КС и Факел.
Если мы привыкли видеть сенсации в виде Тосно, Химки, Терек, и других команд раньше, то сейчас, извольте, забудьте.
Путь РПЛ это на 99,9% команда гранд, а остальные гранды оступившись раз потом разыграют вторую путёвку в финал.
Думаю сенсации не стоит ждать.
Кубок умер... да здравствует новый старый кубок лиги, а кубок России умер...
Моё мнение кубок России оставить в прежнем формате, а кубок лиги отдельно. Но у нас решили объединить два кубка, превратив в абсурд всё!
Дело в том, что новый формат кубка сделан как раз против таких команд как КС и Факел.
Если мы привыкли видеть сенсации в виде Тосно, Химки, Терек, и других команд раньше, то сейчас, извольте, забудьте.
Путь РПЛ это на 99,9% команда гранд, а остальные гранды оступившись раз потом разыграют вторую путёвку в финал.
Думаю сенсации не стоит ждать.
Кубок умер... да здравствует новый старый кубок лиги, а кубок России умер...
Моё мнение кубок России оставить в прежнем формате, а кубок лиги отдельно. Но у нас решили объединить два кубка, превратив в абсурд всё!