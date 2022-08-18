«Боруссия» не планирует подписывать Роналду

«Боруссия» Дортмунд не планирует подписывать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Немецкий клуб оставался единственным вариантом для перехода португальца из МЮ. Услуги футболиста предлагал его агент Жорже Мендеш, но немецкий клуб это не убедило. В Дортмунде посчитали, что Роналду является слишком возрастным игроком для команды, а его оклад превышает финансовые возможности клуба.
«Боруссия» Дортмунд второй по силам топ клуб бундеслиги и им не надо приглашать игрока, который их ещё дальше откинет от Баварии.
У Роналду есть всего один выход, что бы более менее сохранить своё лицо, это уехать в МЛС или к шейхам. Есть конечно ещё один вариант, вернуться в Спортинг и закончить карьеру.
Вся беда Роналду в том, что он сильно любит себя и ему нужна популярность. Это кстати ему мешает осознать, что его лучшие годы прошли и он не может помочь командам за которые играет. Более того своим звёздным статусом и требованием играть только на него он разрушает командные действия. Так было в Ювентусе, так и сейчас в МЮ.
Ну, а топ команды думаю не хотят его видеть, но теперь надо узнать, на что в итоге согласиться сам Роналду. Скорее всего будет сидеть до конца в МЮ, но это хуже для всех.
«Боруссия» Дортмунд второй по силам топ клуб бундеслиги и им не надо приглашать игрока, который их ещё дальше откинет от Баварии.
У Роналду есть всего один выход, что бы более менее сохранить своё лицо, это уехать в МЛС или к шейхам. Есть конечно ещё один вариант, вернуться в Спортинг и закончить карьеру.
Вся беда Роналду в том, что он сильно любит себя и ему нужна популярность. Это кстати ему мешает осознать, что его лучшие годы прошли и он не может помочь командам за которые играет. Более того своим звёздным статусом и требованием играть только на него он разрушает командные действия. Так было в Ювентусе, так и сейчас в МЮ.
Ну, а топ команды думаю не хотят его видеть, но теперь надо узнать, на что в итоге согласиться сам Роналду. Скорее всего будет сидеть до конца в МЮ, но это хуже для всех.