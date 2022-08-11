В заявке «Барселоны» на сезон Ла Лиги 17 футболистов, но ни одного новичка

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сегодня, 21:14

«Барселона» на данный момент не зарегистрировала ни одного новичка для участия в новом сезоне чемпионата Испании. Сейчас в заявке «сине-гранатовых» указано 17 футболистов.

Вне заявки оказались новички клуба: Жюль Кунде, Рафинья, Андреас Кристенсен и Франк Кессье. Усман Дембеле и Серхи Роберто, подписавшие новые соглашения с клубом, также не включены в заявку. Однако в числе зарегистрированных оказались футболисты без игровых номеров: , и Николас Гонсалес.

Первый матч нового сезона Ла Лиги «Барса» сыграет против «Райо Вальекано» 13 августа.