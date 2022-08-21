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Николаев прокомментировал спорный эпизод в матче «Краснодар» — «Оренбург»

сегодня, 22:57
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев считает, что главный арбитр матча «Краснодар» — «Оренбург» (2:0) Алексей Амелин принял правильное решение, не удалив футболиста оренбургской команды Ренато Гойковича за нарушение на Джоне Кордобе. Эпизод произошел на седьмой минуте матча.

Приглашение арбитра к монитору не было ошибочным. Было правильно его позвать, чтобы еще раз оценить эпизод. Его решение — очевидно правильное. Здесь нет какого‑то усилия, удар проходит вскользь. Один повтор показывает, что Гойкович наиграл на желтую карточку.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 23:14
Наверное так и есть
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