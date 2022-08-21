Николаев прокомментировал спорный эпизод в матче «Краснодар» — «Оренбург»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев считает, что главный арбитр матча «Краснодар» — «Оренбург» (2:0) Алексей Амелин принял правильное решение, не удалив футболиста оренбургской команды Ренато Гойковича за нарушение на Джоне Кордобе. Эпизод произошел на седьмой минуте матча.

Приглашение арбитра к монитору не было ошибочным. Было правильно его позвать, чтобы еще раз оценить эпизод. Его решение — очевидно правильное. Здесь нет какого‑то усилия, удар проходит вскользь. Один повтор показывает, что Гойкович наиграл на желтую карточку.