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Кукуян рассудит «Динамо» и «Спартак». Назначения арбитров на 6-й тур РПЛ

сегодня, 13:40

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 6-го тура Российской Премьер-лиги.

19 августа (пятница)

«Крылья Советов» – «Факел»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Алексей Лапатухин; VAR – Антон Фролов; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Анатолий Цветнов.

20 августа (суббота)

«Урал» – «Пари НН»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Гурбанов; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Николай Богач; инспектор – Александр Гончар.

«Химки» – «Локомотив»: судья – Иван Сиденков, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Артём Любимов; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Алексей Тюмин.

«Динамо» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Александр Колобаев.

«Ростов» – «Сочи»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ширяев; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Андрей Бутенко.

21 августа (воскресенье)

ЦСКА – «Ахмат»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Алексей Стипиди; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Игорь Синер.

«Зенит» – «Торпедо»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Алексей Воронцов; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Зуев.

«Краснодар» – «Оренбург»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Константин Юданов; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Эдуард Малый.​

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 13:53
Карасев,ты это,ну сам понял,не мути только,а то мы знаем,кому ты симпатизируешь в ПЛ.🤣
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:44
Арбитры это лотерея на сегодняшний день.
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