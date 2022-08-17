В АПЛ решили не наказывать Тэйлора за работу на матче «Тоттенхэм» — «Челси»

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сегодня, 16:04

Руководство АПЛ не будет отстранять от работы арбитра Энтони Тэйлора.

Судья получит назначение на следующий тур чемпионата Англии. Ранее работой Тэйлора были недовольны в «Челси» из-за эпизода во время матча против «Тоттенхэма», когда Марка Кукурелью схватили за волосы, но рефери не стал свистеть.