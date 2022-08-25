Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Спартак» — «Факелу»: «Налицо незаконные дискриминационные требования»

сегодня, 12:56
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак27.08.2022 в 17:30 Не начался

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на заявление «Факела» по поводу запрета символики «красно-белых» на матче 7-го тура РПЛ в Воронеже.

Считаем требование «Факела», выдвинутое в такой категоричной форме, неправомерным. Направим соответсвующее письмо в Лигу и воронежский клуб. У «Спартака» много болельщиков в разных городах России, и отказ от организации выездного сектора активной поддержки не означает, что человек не может купить билет на любой другой сектор и прийти на стадион в красно-белом шарфе.

Согласно федеральным Правилам поведения зрителей, болельщики вправе проносить на стадион личные вещи, не запрещённые к проносу этими правилами.

Исходя из регламента МИР РПЛ, атрибутика (в частности — шарфы) к средствам поддержки не относится, а значит, не требует согласования. Налицо незаконные дискриминационные требования.

Все новости
Официально«Факел» сообщил, что все билеты на матч против «Спартака» проданы
Сегодня, 17:10
«Факел» по ошибке запретил атрибутику «Спартака». Извинились и готовятся к шоу в Воронеже
Сегодня, 15:19Вадим Багров в блоге Смотри ширеКомментарии4
«Спартак»: «Коллегам из Воронежа – уважение, что быстро исправили ошибку»
Сегодня, 14:38
Официально«Факел»: «Имелись в виду средства активной поддержки, а не атрибутика»
Сегодня, 14:21
Алаев — о действиях «Факела»: «Лига держит ситуацию на контроле»
Сегодня, 13:14
Колосков — о действиях «Факела»: «Это абсолютное беззаконие»
Сегодня, 13:11
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 16:18
цска играл дома
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 15:46, ред.
Будем посмотреть.Цска справился , например.
6ntymks7b47y
6ntymks7b47y
сегодня в 14:34
Факел левый клуб, пусть играет в ПФЛ.
makkie
makkie ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 14:03
Да перестань.
Во-первых, поддержка на стадионе ни о чём не говорит - хозяева могут сыграть плохо и проиграть с крупным счётом, как бы болельщики не гнали их вперёд.
Во-вторых, во всех гостевых встречах у Спартака огромная армия болельщиков и поддержка не хуже хозяйской.
Ну а в-третьих, вынимать из сетки могут и те и другие, потому что защита ошибается часто.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 13:58
Тут дело не в силе,а в психологии.Если Спартак не выдержит полных трибун на стадионе,поддержки,то будет вынимать из сетки.Факел к тому же груб.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 13:55
Факел наверно боится возможных драк на стадионе,если все будет вперемешку.Ну тогда с шарфами надо на отдельный сектор и весь вопрос.
makkie
makkie ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 13:51
Миш, они уже извинились и прояснили ситуацию.
Затык был в формулировках ))

Сильнейшего будем выяснять на футбольном поле! 💪
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 13:22
Попал Факел и Асхабадзе!
Kolenok
Kolenok
сегодня в 13:04
Воронеж всегда был Красно-Белым,чего они выдумывают!?Газпремовские что ли в управление влезли!?Хотя они везде.
gptqrek85gsu
gptqrek85gsu
сегодня в 13:01
Так оно и есть
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 