«Спартак» — «Факелу»: «Налицо незаконные дискриминационные требования»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на заявление «Факела» по поводу запрета символики «красно-белых» на матче 7-го тура РПЛ в Воронеже.
Считаем требование «Факела», выдвинутое в такой категоричной форме, неправомерным. Направим соответсвующее письмо в Лигу и воронежский клуб. У «Спартака» много болельщиков в разных городах России, и отказ от организации выездного сектора активной поддержки не означает, что человек не может купить билет на любой другой сектор и прийти на стадион в красно-белом шарфе.
Согласно федеральным Правилам поведения зрителей, болельщики вправе проносить на стадион личные вещи, не запрещённые к проносу этими правилами.
Исходя из регламента МИР РПЛ, атрибутика (в частности — шарфы) к средствам поддержки не относится, а значит, не требует согласования. Налицо незаконные дискриминационные требования.
Во-первых, поддержка на стадионе ни о чём не говорит - хозяева могут сыграть плохо и проиграть с крупным счётом, как бы болельщики не гнали их вперёд.
Во-вторых, во всех гостевых встречах у Спартака огромная армия болельщиков и поддержка не хуже хозяйской.
Ну а в-третьих, вынимать из сетки могут и те и другие, потому что защита ошибается часто.
Во-первых, поддержка на стадионе ни о чём не говорит - хозяева могут сыграть плохо и проиграть с крупным счётом, как бы болельщики не гнали их вперёд.
Во-вторых, во всех гостевых встречах у Спартака огромная армия болельщиков и поддержка не хуже хозяйской.
Ну а в-третьих, вынимать из сетки могут и те и другие, потому что защита ошибается часто.