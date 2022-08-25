«Спартак» — «Факелу»: «Налицо незаконные дискриминационные требования»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на заявление «Факела» по поводу запрета символики «красно-белых» на матче 7-го тура РПЛ в Воронеже.

Считаем требование «Факела», выдвинутое в такой категоричной форме, неправомерным. Направим соответсвующее письмо в Лигу и воронежский клуб. У «Спартака» много болельщиков в разных городах России, и отказ от организации выездного сектора активной поддержки не означает, что человек не может купить билет на любой другой сектор и прийти на стадион в красно-белом шарфе.

Согласно федеральным Правилам поведения зрителей, болельщики вправе проносить на стадион личные вещи, не запрещённые к проносу этими правилами.