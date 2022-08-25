В «Химках» рассказали о состоянии Писарева, который заболел простудой

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о состоянии главного тренера клуба , который заболел простудой, из-за чего не будет руководить командой в матче 7-го тура РПЛ против «Сочи».

Ничего серьёзного у Николая Писарева нет — обычная простуда. Понимаем, что сейчас пошёл рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и результаты теста делаются достаточное количество времени. Поэтому решили перестраховаться и оставить Писарева в Москве. Он будет руководить командой удалённо. Будем надеяться, что уже к Кубку он сможет выздороветь. Да, он сдал тест на коронавирус, результаты пока не могу сказать, но надеюсь, что всё будет в порядке. Из игроков у нас все здоровы.