«Ницца» арендовала Николя Пепе, которого «Арсенал» купил за 80 млн евро

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сегодня, 21:36

Пресс-служба «Ниццы» объявила об аренде нападающего «Арсенала» .

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23 и не включает в себя опцию выкупа.

Пепе является самым дорогим трансфером в истории «Арсенала». Он перешёл в лондонский клуб из «Лилля» летом 2019 года за 80 млн евро.