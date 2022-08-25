«Ницца» арендовала Николя Пепе, которого «Арсенал» купил за 80 млн евро

Пресс-служба «Ниццы» объявила об аренде нападающего «Арсенала» Николя Пепе.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23 и не включает в себя опцию выкупа.
Пепе является самым дорогим трансфером в истории «Арсенала». Он перешёл в лондонский клуб из «Лилля» летом 2019 года за 80 млн евро.
Плохо конечно что отдали в аренду без права выкупа, т.к следующим летом у него останется год по контракту, а учитывая что он еще и не нужен Артете, значит мы скорее всего отпустим Николя бесплатно, ну если только он не проведет божественный сезон в Ницце и за ним не потянется очередь из клубов, желающих его приобрести....
Плохо конечно что отдали в аренду без права выкупа, т.к следующим летом у него останется год по контракту, а учитывая что он еще и не нужен Артете, значит мы скорее всего отпустим Николя бесплатно, ну если только он не проведет божественный сезон в Ницце и за ним не потянется очередь из клубов, желающих его приобрести....