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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковФранция. Лига 1 2022/2023

«Ницца» арендовала Николя Пепе, которого «Арсенал» купил за 80 млн евро

сегодня, 21:36

Пресс-служба «Ниццы» объявила об аренде нападающего «Арсенала» Николя Пепе.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23 и не включает в себя опцию выкупа.

Пепе является самым дорогим трансфером в истории «Арсенала». Он перешёл в лондонский клуб из «Лилля» летом 2019 года за 80 млн евро.

«Ницца» арендовала Николя Пепе, которого «Арсенал» купил за 80 млн евро

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 23:41
ННицце, ннапример)
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 22:53
Всем нужен.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 22:30
ККому он нуден ?
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
сегодня в 22:19
Ницца не плохо усиливается.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 22:17
Оказывается гроков за 90 лямов и выше можно в аренду брать, ап не сразу не глядя покупать, клубы отвалившие 80, 90, 10 и выше
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 22:15
МЮ Погба отпустил за бесплатно, купил за 105 млн евро и отпустил его опять за даром)) Лукаку и Погба кенты теперь в одном чемпионате играть, Погба как всегда из лазарета, Лукаку вернулся в свою стихию
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 22:15
Ницца набралась опыта у ЦСКА)
Elliada
Elliada ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 21:59
Челси купил Лукаку за 115 млн и отдал в аренду Интеру
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:50
Да уж! Купить за 80 млн и отдать в аренду
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:45
Славно развел Рауль Санллехи нашего Кронке на бабло в свое время подписав Пепе за такую сумму, хотя на момент перехода Лилль был согласен на 50 лямов....
Плохо конечно что отдали в аренду без права выкупа, т.к следующим летом у него останется год по контракту, а учитывая что он еще и не нужен Артете, значит мы скорее всего отпустим Николя бесплатно, ну если только он не проведет божественный сезон в Ницце и за ним не потянется очередь из клубов, желающих его приобрести....
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 21:39
Покупать за такие деньжищи, чтобы потом отдать в аренду это в моём понимании верх расточительности...
Roger Young
Roger Young
сегодня в 21:38
Бесславный заход и пример бестолкового трансфера.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:37
Ницца поступила хитро...
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