Байи — футболист «Марселя»

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вчера, 23:08

Защитник «Манчестер Юнайтед» перешел в «Марсель».

Футболист пополнил состав провансальцев на правах аренды с правом выкупа. В прошлом сезоне Байи сыграл в 7 матчах за МЮ .

Ранее сообщалось, что «Марсель» нацелен подписать защитника «Манчестер Сити».