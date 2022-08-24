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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковФранция. Лига 1 2022/2023

Байи — футболист «Марселя»

вчера, 23:08

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи перешел в «Марсель».

Футболист пополнил состав провансальцев на правах аренды с правом выкупа. В прошлом сезоне Байи сыграл в 7 матчах за МЮ.

Ранее сообщалось, что «Марсель» нацелен подписать защитника «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 02:03
Повезло ему! в ЛЧ поиграет)) статист в МЮ с кучей травм...
протон
протон
сегодня в 00:28
Опция выкупа станет обязательной, если Марсель квалифицируется в ЛЧ или Байи проведёт 50% матчей. В общем, надеюсь что Марсель завершит сезон в топ-3, иначе Байи вернётся в МЮ)
А вообще, для менеджмента МЮ это вполне норм сделка. 2 млн евро аренда + покрытие всей зп + вероятность выкупа за 10 млн есть.
galem72
galem72
вчера в 23:33
Наконец-то! Очередной балласт покинул состав.
drug01
drug01
вчера в 23:19
Удачной игры и побед
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