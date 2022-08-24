Байи — футболист «Марселя»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи перешел в «Марсель».
Футболист пополнил состав провансальцев на правах аренды с правом выкупа. В прошлом сезоне Байи сыграл в 7 матчах за МЮ.
Ранее сообщалось, что «Марсель» нацелен подписать защитника «Манчестер Сити».
А вообще, для менеджмента МЮ это вполне норм сделка. 2 млн евро аренда + покрытие всей зп + вероятность выкупа за 10 млн есть.
А вообще, для менеджмента МЮ это вполне норм сделка. 2 млн евро аренда + покрытие всей зп + вероятность выкупа за 10 млн есть.