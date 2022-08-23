«Ювентус» достиг устной договорённости с «Марселем» по переходу Милика

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вчера, 23:40

Нападающий «Марселя» близок к переходу в «Ювентус».

Клубы достигли устной договоренности по трансферу футболиста. Речь идет об аренде за 2 миллиона евро с правом выкупа за 8 млн. Французский клуб готов расстаться с игроком на условиях полноценного трансфера за 20 миллионов евро. Соглашение Милика с «Марселем» действует до 2025 года. Игрок не стремится покинуть клуб, но готов рассмотреть предложения от других команд. Футболистом интересуется и «Валенсия», но испанский клуб не сможет позволить себе этот переход по финансовым причинам.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет усилиться футболистом «Барселоны».