«Ювентус» достиг устной договорённости с «Марселем» по переходу Милика

Нападающий «Марселя» Аркадиуш Милик близок к переходу в «Ювентус».
Клубы достигли устной договоренности по трансферу футболиста. Речь идет об аренде за 2 миллиона евро с правом выкупа за 8 млн. Французский клуб готов расстаться с игроком на условиях полноценного трансфера за 20 миллионов евро. Соглашение Милика с «Марселем» действует до 2025 года. Игрок не стремится покинуть клуб, но готов рассмотреть предложения от других команд. Футболистом интересуется и «Валенсия», но испанский клуб не сможет позволить себе этот переход по финансовым причинам.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет усилиться футболистом «Барселоны».
Кьеза, Погба, Ди Мария, Бонуччи в лазарете.
Недостаточно?
Ну, пропишется там Милик или Депай.. Игроки продолжат сменять друг друга в J-Medical не успевая набрать форму, обрести стабильность.
Травмировались один, два игрока и команду с предсезонки не узнать. Системы нет, есть стремление выехать на редком таланте пары игроков. Но те времена уже прошли. Необходимо нечто большее, чтоб превосходить соперников. Футбол не стоит на месте. А тренер Юве убеждает всех, что в футболе нет ничего нового.
Макс все больше напоминает Остапа Бендера. Говорит умные фразы, строит из себя философа, а дела не делаются. Команда не прогрессирует, если вообще не деградирует. Особо наивные болельщики верят больше его словам, чем его делам. Все больше ориентируясь на его прошлые заслуги, не обращая на тупиковые перспективы.
Кьеза, Погба, Ди Мария, Бонуччи в лазарете.
Недостаточно?
Ну, пропишется там Милик или Депай.. Игроки продолжат сменять друг друга в J-Medical не успевая набрать форму, обрести стабильность.
Травмировались один, два игрока и команду с предсезонки не узнать. Системы нет, есть стремление выехать на редком таланте пары игроков. Но те времена уже прошли. Необходимо нечто большее, чтоб превосходить соперников. Футбол не стоит на месте. А тренер Юве убеждает всех, что в футболе нет ничего нового.
Макс все больше напоминает Остапа Бендера. Говорит умные фразы, строит из себя философа, а дела не делаются. Команда не прогрессирует, если вообще не деградирует. Особо наивные болельщики верят больше его словам, чем его делам. Все больше ориентируясь на его прошлые заслуги, не обращая на тупиковые перспективы.