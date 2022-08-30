Каррера: «„Спартак“ способен выиграть Кубок России второй год подряд»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что московский клуб способен выиграть Кубок России в сезоне-2022/23.
Думаю, «Спартак» способен выиграть Кубок России второй год подряд. Конечно, это сложная задача, но у команды есть все возможности ее выполнить. Сейчас команда играет в хороший футбол, нужно сохранить этот настрой и идти дальше. Впереди много сложных игр — как в чемпионате, так и в Кубке, поэтому желаю «Спартаку» только удачи.
Может журналистам пора перестать донимать его по поводу и без? А то за каждым чихом бегут к Каррере.
Может журналистам пора перестать донимать его по поводу и без? А то за каждым чихом бегут к Каррере.
Ну а так что, (если это читают игроки красно-белых), то Массимо даже дистанционно настраивает игроков любимого клуба, уж в этом плане он настоящий гуру, и вдвойне ценно то, что он так же переживает за клуб, как переживал в год чемпионства.
Ну а так что, (если это читают игроки красно-белых), то Массимо даже дистанционно настраивает игроков любимого клуба, уж в этом плане он настоящий гуру, и вдвойне ценно то, что он так же переживает за клуб, как переживал в год чемпионства.