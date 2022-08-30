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Каррера: «„Спартак“ способен выиграть Кубок России второй год подряд»

сегодня, 12:37

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что московский клуб способен выиграть Кубок России в сезоне-2022/23.

Думаю, «Спартак» способен выиграть Кубок России второй год подряд. Конечно, это сложная задача, но у команды есть все возможности ее выполнить. Сейчас команда играет в хороший футбол, нужно сохранить этот настрой и идти дальше. Впереди много сложных игр — как в чемпионате, так и в Кубке, поэтому желаю «Спартаку» только удачи.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 13:15
"Думаю, "Спартаку" надо хорошо играть, продолжать забивать голы. Тогда они будут выигрывать"
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:01
На Кубок могут и забить - ставить запасных игроков.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 13:00
Пора уже Карреру на Матч-ТВ приглашать - вон он как из кожи вон лезет, чтобы о нём помнили
makkie
makkie
сегодня в 12:50
При всём уважении к Массимо, но в последнее время он говорит общими фразами.
Может журналистам пора перестать донимать его по поводу и без? А то за каждым чихом бегут к Каррере.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:48, ред.
Нужно поменьше нахваливать зарание, а то будет как всегда!
24m3qq5yknw3
24m3qq5yknw3
сегодня в 12:47
все может быть...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:46
Сказал Каррера, и снова с головой погрузился в игру "футбольный менеджер" ...:))). Вы мне скажите , это их в России посадили на кокос ? Карреру и Петержелу ? Ну ладно там Мостовой, но эти вроде вообще хз где находятся, но не пропускают ни одну новость...

Ну а так что, (если это читают игроки красно-белых), то Массимо даже дистанционно настраивает игроков любимого клуба, уж в этом плане он настоящий гуру, и вдвойне ценно то, что он так же переживает за клуб, как переживал в год чемпионства.
Гость
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