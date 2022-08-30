«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Антони

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе вингера «Аякса» Антони.
Сумма трансфера составила 100 миллионов евро с учетом бонусов.
22-летнему футболисту еще предстоит пройти медосмотр и получить разрешение на работу в Англии.
На счету Антони 31 гол и 27 передач в 134 матчах за «Аякс» и «Сан-Паулу», а также два гола и две передачи в девяти матчах за сборную Бразилии.
Тен Хаг - местный Газизов. Разводит мешок и не может остановиться...:))). Похоже он собирает деньги для любимого Аякса. Он понимает, что из этого МЮ никто не сделает нормальную команду. В следующем сезоне вернётся в Аякс и совершит уже нормальные трансферы 🤣
Ну а так что, это безумие с немыслимыми переплатами за ноунеймов началось с покупкой тем же МЮ другого Антони - Марсьяля за 80. Надеюсь, на этом Антони история закольцуется, ну это уже реально не смешно...
Вот прикиньте, пришел Клопп в Ливерпуль и сказал бы — без Суботича, Пищчека, Кубы, Бендера и Гросскройца работать не смогу.
Представили? У меня не получилось.
Тен Хаг - местный Газизов. Разводит мешок и не может остановиться...:))). Похоже он собирает деньги для любимого Аякса. Он понимает, что из этого МЮ никто не сделает нормальную команду. В следующем сезоне вернётся в Аякс и совершит уже нормальные трансферы 🤣
Ну а так что, это безумие с немыслимыми переплатами за ноунеймов началось с покупкой тем же МЮ другого Антони - Марсьяля за 80. Надеюсь, на этом Антони история закольцуется, ну это уже реально не смешно...
Вот прикиньте, пришел Клопп в Ливерпуль и сказал бы — без Суботича, Пищчека, Кубы, Бендера и Гросскройца работать не смогу.
Представили? У меня не получилось.
мир полностью сошёл с ума.
мир полностью сошёл с ума.