«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Антони

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сегодня, 15:26

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе вингера «Аякса» .

Сумма трансфера составила 100 миллионов евро с учетом бонусов.

22-летнему футболисту еще предстоит пройти медосмотр и получить разрешение на работу в Англии.

На счету Антони 31 гол и 27 передач в 134 матчах за «Аякс» и «Сан-Паулу», а также два гола и две передачи в девяти матчах за сборную Бразилии.