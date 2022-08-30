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«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Антони

сегодня, 15:26

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе вингера «Аякса» Антони.

Сумма трансфера составила 100 миллионов евро с учетом бонусов.

22-летнему футболисту еще предстоит пройти медосмотр и получить разрешение на работу в Англии.

На счету Антони 31 гол и 27 передач в 134 матчах за «Аякс» и «Сан-Паулу», а также два гола и две передачи в девяти матчах за сборную Бразилии.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 15:58
на трансмаркете его цена 35 млн
shlomo
shlomo ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
сегодня в 15:37
Добра Вам!

Тен Хаг - местный Газизов. Разводит мешок и не может остановиться...:))). Похоже он собирает деньги для любимого Аякса. Он понимает, что из этого МЮ никто не сделает нормальную команду. В следующем сезоне вернётся в Аякс и совершит уже нормальные трансферы 🤣

Ну а так что, это безумие с немыслимыми переплатами за ноунеймов началось с покупкой тем же МЮ другого Антони - Марсьяля за 80. Надеюсь, на этом Антони история закольцуется, ну это уже реально не смешно...

Вот прикиньте, пришел Клопп в Ливерпуль и сказал бы — без Суботича, Пищчека, Кубы, Бендера и Гросскройца работать не смогу.

Представили? У меня не получилось.
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 15:36
Сумма трансфера составила 100 миллионов евро с учетом бонусов.
мир полностью сошёл с ума.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 15:33
Зачем Антони это нужно?
KnowSoccer
KnowSoccer
сегодня в 15:32
Норм красных нагрели
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:32
Хороший игрок,МЮ с приобретением!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 15:31
ЛЧ им не видать
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 15:31
Ну чтож, успехов в МЮ, как говорится добро пожаловать.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:27
С чем я МЮ и поздравляю...
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