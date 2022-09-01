Бывший нападающий «Барселоны» Брейтуэйт перешёл в «Эспаньол»

Пресс-служба «Эспаньола» объявила о трансфере бывшего нападающего «Барселоны» Мартина Брейтуэйта.
Контракт с датчанином подписан до лета 2025 года. Переход состоялся на правах свободного агента, сегодня Брейтуэйт разорвал контракт с «Барселоной».
Пресс-служба «Эспаньола» объявила о трансфере бывшего нападающего «Барселоны» Мартина Брейтуэйта.
Контракт с датчанином подписан до лета 2025 года. Переход состоялся на правах свободного агента, сегодня Брейтуэйт разорвал контракт с «Барселоной».
https://youtu.be/5Ky7NdhRGvI