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Бывший нападающий «Барселоны» Брейтуэйт перешёл в «Эспаньол»

сегодня, 23:14

Пресс-служба «Эспаньола» объявила о трансфере бывшего нападающего «Барселоны» Мартина Брейтуэйта.

Контракт с датчанином подписан до лета 2025 года. Переход состоялся на правах свободного агента, сегодня Брейтуэйт разорвал контракт с «Барселоной».

Бывший нападающий «Барселоны» Брейтуэйт перешёл в «Эспаньол»

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Futurista
Futurista
сегодня в 23:20
Крутой перец...разорвал контракт с Барселоной)...

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