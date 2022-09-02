«Вильярреал» усилился защитником «Эльче»

Пресс-служба «Вильярреала» объявила о переходе защитника «Эльче» Хоана Мохики.
Контракт с колумбийцем подписан до лета 2026 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 5,5 млн евро.
Пресс-служба «Вильярреала» объявила о переходе защитника «Эльче» Хоана Мохики.
Контракт с колумбийцем подписан до лета 2026 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 5,5 млн евро.
Может какой нибудь блокировщик рекламы съедает иконки?
Может какой нибудь блокировщик рекламы съедает иконки?
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