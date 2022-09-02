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«Вильярреал» усилился защитником «Эльче»

сегодня, 00:47

Пресс-служба «Вильярреала» объявила о переходе защитника «Эльче» Хоана Мохики.

Контракт с колумбийцем подписан до лета 2026 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 5,5 млн евро.

«Вильярреал» усилился защитником «Эльче»

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:18
Может и усилились, только Эльче ослабили.
uewebaf725fw
uewebaf725fw
сегодня в 07:05
Усилился или ослабился им, покажет только время
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:35
Удачи в новом клубе
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:37
Дерзайте ребята
STVA 1
STVA 1
сегодня в 04:31
Не факт сто это усиление
протон
протон ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 03:20, ред.
Приложение очень хорошее для блокировки всякого спама и рекламы на сайте. Ранее пользовался Adblock. Сейчас для интереса зашел в параметры настроек Ublock и поочередно ставил галочки, где возможно, есть причина и она обнаружилась, когда поставил галочку "косметические фильтра". А до этого я всегда работал на стандартных заводских настройках. Вот сейчас у меня отображаются все иконки репоста. Кстати когда галочка стоит то отключаются некоторые позиции на сайте как "Новости блога" Лучше оставлю как есть. на стандартных настройках, ведь в ручную когда нужно смогу включать или откл эту функцию .
alexgurzan
alexgurzan ответ протон (раскрыть)
сегодня в 02:28
Странно, я тоже пользуюсь и uBlock в том числе, но таких проблем не наблюдаю. В нём можно блокировать отдельные элементы или наоборот, для некоторых элементов можно сделать исключение. Может в настройках что-то лишнее включено, что мешает нормальной работе страницы.
протон
протон ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 02:19
Да, действительно, сейчас отключил Ublock и отобразилось. Но это не сильная для меня помеха. По большому счету, во многих ссылках сайта отображаются иконки. А без блокировщика рекламы ни как.
alexgurzan
alexgurzan ответ протон (раскрыть)
сегодня в 02:10
Попробовал в разных браузерах, отображаются все.
Может какой нибудь блокировщик рекламы съедает иконки?
протон
протон ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 01:49
Нет иконок для репоста.
alexgurzan
alexgurzan ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:35
Перепробовал все кроме жж и мой мир, всё получилось. Опишите проблему немного подробнее.
протон
протон
сегодня в 01:18
https://www.soccer.ru/news/1327751/melo-artur-liverpul?utm_source=self&utm_medium=notifications&utm_campaign=main&comment=31256933comment-31256933

Кроме Вибера невозможно переслать в другие мессенджеры.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:03, ред.
Подводники укрепляются . Удачи новичку .
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