Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Гарнер перешёл в «Эвертон»

Пресс-служба «Эвертона» объявила о переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джеймса Гарнера.
Контракт с игроком подписан до лета 2026 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила около 15 млн фунтов стерлингов.
Пресс-служба «Эвертона» объявила о переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джеймса Гарнера.
Контракт с игроком подписан до лета 2026 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила около 15 млн фунтов стерлингов.
Могли хотя бы прописать право обратного выкупа
Парень пару сезонов поиграет на высоком уровне и потом МЮ опять будут выкупать обратно за 100+
Странное решение, учитывая, что будущее Скотта и Фреда в МЮ в следующем сезоне туманно. Оформили бы аренду хотя бы, желающие бы точно нашлись. Ну или всё-таки тен Хаг решил привлекать к основе Икбала по итогу.
Если уж продавать то минимум за 40 надо было, этим летом цены бешеные на игроков, а тут англичанин. А вообще жаль, что ему не дали шансов в основной команде.
Могли хотя бы прописать право обратного выкупа
Парень пару сезонов поиграет на высоком уровне и потом МЮ опять будут выкупать обратно за 100+
Странное решение, учитывая, что будущее Скотта и Фреда в МЮ в следующем сезоне туманно. Оформили бы аренду хотя бы, желающие бы точно нашлись. Ну или всё-таки тен Хаг решил привлекать к основе Икбала по итогу.
Если уж продавать то минимум за 40 надо было, этим летом цены бешеные на игроков, а тут англичанин. А вообще жаль, что ему не дали шансов в основной команде.