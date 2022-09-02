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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Гарнер перешёл в «Эвертон»

сегодня, 00:25

Пресс-служба «Эвертона» объявила о переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джеймса Гарнера.

Контракт с игроком подписан до лета 2026 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила около 15 млн фунтов стерлингов.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Гарнер перешёл в «Эвертон»

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протон
протон
сегодня в 00:45
Ох зря
Могли хотя бы прописать право обратного выкупа
Парень пару сезонов поиграет на высоком уровне и потом МЮ опять будут выкупать обратно за 100+
Странное решение, учитывая, что будущее Скотта и Фреда в МЮ в следующем сезоне туманно. Оформили бы аренду хотя бы, желающие бы точно нашлись. Ну или всё-таки тен Хаг решил привлекать к основе Икбала по итогу.

Если уж продавать то минимум за 40 надо было, этим летом цены бешеные на игроков, а тут англичанин. А вообще жаль, что ему не дали шансов в основной команде.
Гость
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