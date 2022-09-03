Аленичев — о ретро-матче: «Мы выиграли, это главное»

Бывший полузащитник «Спартака» отреагировал на победу «красно-белых» в матче легенд.

Мы довольны тем, что получилось в ретро-матче. Может, игра была не такой зрелищной, какую привыкли видеть между «Спартаком» и «Зенитом». Но мы выиграли, это главное. Меня порадовало, что футболисты «Спартака» забивали такие голы, которые создавали игроки киевского «Динамо» — через фланги. Но так нас заставил играть соперник.

Игроки «Спартака» смотрели на нас. Видел, как на табло показывали Джикию. Думаю, мы дали им заряд энергии, которая пригодится им в игре против «Зенита».